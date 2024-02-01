Почему в нашем рационе должно быть сало и чем оно полезно

Диетологи убеждены, что сало обязательно должно быть в рационе пожилых людей. Единственное условие — сало должно быть свежим.

Сало — не просто идеальный продукт украинской кухни. Оно быстро утоляет голод, долго хранится и его не нужно предварительно готовить. А если еще и любите посмаковать его, то лучшей закуски и нет.

Однако не все однозначно, говорят врачи. И даже есть люди, которым сало лучше не употреблять. Итак, почему мы должны есть сало, чем оно полезно и кому этого делать не стоит.

Основные факты в пользу сала

А вы знаете, что родиной сала является на самом деле не Украина, а Италия. Древние римляне использовали его как питательную пищу для рабов — они ели вареное и запеченное сало. То есть этот продукт считался пищей для бедняков. Сейчас больше всего сала, кроме Украины, едят в Германии, Дании и Франции. Видимо, именно в этих странах знают, что даже 35% жиров в рационе уменьшают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с высокоуглеводными блюдами.

Сало является природным лекарством против холестерина. Именно в нем содержится уникальное вещество — холин. Он необходим для поддержания уровня холестерина и общего укрепления организма.

Несмотря на то, что в сале довольно много калорий (до 800 ккал на 100 граммов), его жиры меньше способствуют ожирению, чем быстрые углеводы. Возможно потому, что гораздо лучше и надолго насыщают. Если вы хотите знать содержание сала, то в 100 г сала есть:

1,5 г белка;

жира 90 г;

углеводов 0 г;

холестерина 85 мг;

калия 14 мг;

кальция 2 мг;

фосфора 13 мг;

железа 0,2 мг;

йода 6 мкг.

Однако то, что сало имеет отрицательную калорийность и не влияет на набор веса, честно говоря, миф — 800 калорий не растворяются в воздухе, они прекрасно всасываются в кишечнике и поступают в систему энергообмена, как и другие жиры.

Сало является уникальным по составу продуктом: содержит комплекс витаминов А, Е, D и F, селену, цинк. В нем очень много разнообразных кислот — арахидоновая, пальмитиновая, олеиновая, стеариновая и линолевая.

Сало помогает работе легких, поэтому его часто применяют в народной медицине. Жиры в процессе работы попадают в лимфу и впоследствии помогают защитить наши легкие. Почти все жиры, которые всосались в кишечнике, в первую очередь достигают альвеол. Жиры, которые мы усвоили, нужны для синтеза сурфактанта. Дело в том, что суть лимфатического пути транспортировки жиров в кровеносную систему имеет одну единственную цель — прежде всего донести жиры до альвеол.

Вы спросите, а как же насыщают организм жирами вегетарианцы? Они могут укреплять свои легкие с помощью авокадо и других жирных продуктов растительного происхождения, однако комбинация различных источников жира будет самой полезной.

Сало — это мощный источник энергии. Также его применяют для различных масок для нормальной, сухой, стареющей и проблемной кожи. С помощью этих рецептов кожа и волосы приобретают превосходный вид.

Фото: pixabay.com

Когда лучше есть сало

Лучше всего сало переваривается утром, поэтому употребляйте его на завтрак. Оно хорошо сочетается с овощами или его можно употреблять как отдельный продукт. Также оно очень полезно с чесноком. В нем содержится масса селена, а еще он помогает переваривать жир и очищать сосуды.

Врачи также рекомендуют употреблять этот продукт в случае необходимости быстро вывести из организма токсины. В таких случаях сало выполнит функцию сорбента и поможет быстрее прийти в норму.

Также есть мнение, что сало улучшает свертываемость крови и существенно уменьшает риск возникновения онкологических заболеваний.

Сало рекомендуют употреблять для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Оно прекрасно подходит для людей с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы, поможет наладить обмен веществ и нормализовать работу мозга.

Кроме того, сало прекрасно очищает сосуды от холестериновых бляшек и существенно уменьшает риск развития тромбоза.

Также давно известна польза сала для суставов. При острых болях в коленях рекомендуют наносить на воспаленный сустав смесь растопленного смальца с добавлением столовой ложки соли. Компресс нужно оставить на ночь. Соль вытянет из сустава лишнюю жидкость, а сало снимет воспаление.

Именно поэтому диетологи убеждены, что сало обязательно должно быть в рационе пожилых людей. Единственное условие — сало должно быть свежим. Засоленное или замороженное сало в лечебных целях использовать не имеет смысла. Это вкусный калорийный продукт, но лечебных свойств после засолки или заморозки сало уже не имеет.

Кому сало запрещено

Врачи не рекомендуют употреблять сало людям с больными почками. Также об этом продукте лучше забыть тем, у кого есть серьезные проблемы с печенью. Для людей с острой фазой панкреатита или холецистита сало — запрещенный продукт.

Что касается людей с лишним весом, то им употреблять сало можно только после индивидуальной консультации диетолога, ведь при высокой калорийности продукта может произойти нежелательный набор лишнего веса. Если вы не планируете активно заниматься спортом, не употребляйте много сала, поскольку полученные калории неизбежно отразятся на вашей талии.

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