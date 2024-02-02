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Блины с печеночной начинкой: идеальный вариант для завтрака или сытного перекуса

Татьяна Ковальчук
Фото: Say7 | Блины, фаршированные печенью

Блинчики получаются очень красивыми, а приготовить их довольно просто. Очень вкусное и оригинальное блюдо, их можно подавать с любым соусом.

Блины с печеночной начинкой – это не только оригинальное, но и очень питательное блюдо. Подойдет для сытного завтрака, перекуса или ужина. Этот рецепт — отличный способ разнообразить обычное меню. Блины с печеночной начинкой получаются невероятно вкусными и сытными, а главное – это довольно просто и быстро в приготовлении. Попробуйте, и этот рецепт станет одним из ваших фаворитов, пишет Say7.

Ингредиенты

Для блинов:

  • мука – 2 стакана;
  • молоко – 2,5 стакана;
  • яйца – 2 шт.;
  • соль – 1 чайная ложка;
  • сахар – 1 столовая ложка;
  • растительное масло – 3 ст.л. + для жарки.

Для печеночной начинки:

  • куриная или говяжья печень – 500 г;
  • лук – 2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • растительное масло – для жарки;
  • соль, перец – по вкусу.

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Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром. Постепенно добавляйте муку, перемешивая, чтобы не было комков. Влейте молоко, перемешайте до однородности.
  2. Добавьте растительное масло в тесто, перемешайте.
  3. На среднем огне разогрейте сковороду, смазанную маслом. Выливайте небольшое количество теста, равномерно распределяя по сковороде. Обжарьте блин с обеих сторон до золотистого цвета.
  4. Печень промойте, удалите пленки, нарежьте небольшими кусочками. Лук и морковь мелко нарежьте. На сковороде с разогретым маслом обжарьте лук до золотистого цвета.
  5. Добавьте морковь, обжаривайте до мягкости. Затем добавьте печень, обжаривайте до готовности. Посолите, поперчите. Можно добавить немного зелени для аромата.
  6. На каждый блин выложите 1-2 столовых ложки начинки. Скатайте блины трубочкой или сложите конвертиком. Затем нужно обжарить конвертики на растительном масле до золотистого цвета. Можно подать с соусом на ваш вкус.

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