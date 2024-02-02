Бостонский бисквитный торт-пирог с заварным кремом: пошаговый рецепт воздушной выпечки

Бостонский пирог с кремом – это идеальный десерт для тех, кто любит сочетание легкого теста и нежного крема. Подавайте его в качестве изысканного угощения к чаю или кофе. Попробуйте приготовить и этот пирог обязательно станет одним из ваших фаворитов.

Бостонский бисквитный пирог с заварным кремом – это восхитительный десерт, который станет украшением любого стола. Сладкий, воздушный и с нежной кремовой начинкой, этот пирог понравится всем без исключения. Изобретателем бостонского пирога с кремом является французский шеф-повар по имени Санциан, работавший в отеле Parker House. Этот десерт подавался с момента его открытия в 1856 году. Первоначально торт-пирог подавали под названием Parker House Chocolate Cream Pie. Сегодня этот классический торт является фаворитом по всей территории США, а не только в Массачусетсе, где в 1996 году он стал официальным десертом штата, пишет Taste Atlas.

Ингредиенты

Для бисквита:

яйца – 4 шт.;

сахар – 1 стакан;

мука – 1,5 стакана;

разрыхлитель – 1 ч.л.;

ванильный экстракт – 1 ч.л.;

сливочное масло (для смазывания формы).

Для заварного крема:

молоко – 2 стакана;

яичные желтки – 4 шт.;

сахар – 1 стакан;

кукурузный крахмал – 3 ст.л.;

ванильный экстракт – 1 ч.л.;

1 чайная ложка темного рома;

сливочное масло – 50 г.

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Приготовление

Выпечка бисквита:

Взбейте яйца с сахаром до пышности. Постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Влейте ванильный экстракт и аккуратно перемешайте. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, вылейте тесто. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°С духовке 25-30 минут. Готовый бисквит остудите и разрежьте горизонтально на два коржа.

Приготовление заварного крема:

В кастрюле смешайте молоко, желтки, сахар и крахмал. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с огня, добавьте ванильный экстракт, ром и сливочное масло. Перемешайте до однородности и остудите.

Сборка пирога:

На один корж бисквита равномерно нанесите заварной крем. Накройте вторым коржом. Сверху пирог можно украсить шоколадной глазурью, взбитыми сливками или посыпать сахарной пудрой.

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