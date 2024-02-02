Бостонский бисквитный торт-пирог с заварным кремом: пошаговый рецепт воздушной выпечки
Бостонский пирог с кремом – это идеальный десерт для тех, кто любит сочетание легкого теста и нежного крема. Подавайте его в качестве изысканного угощения к чаю или кофе. Попробуйте приготовить и этот пирог обязательно станет одним из ваших фаворитов.
Бостонский бисквитный пирог с заварным кремом – это восхитительный десерт, который станет украшением любого стола. Сладкий, воздушный и с нежной кремовой начинкой, этот пирог понравится всем без исключения. Изобретателем бостонского пирога с кремом является французский шеф-повар по имени Санциан, работавший в отеле Parker House. Этот десерт подавался с момента его открытия в 1856 году. Первоначально торт-пирог подавали под названием Parker House Chocolate Cream Pie. Сегодня этот классический торт является фаворитом по всей территории США, а не только в Массачусетсе, где в 1996 году он стал официальным десертом штата, пишет Taste Atlas.
Ингредиенты
Для бисквита:
- яйца – 4 шт.;
- сахар – 1 стакан;
- мука – 1,5 стакана;
- разрыхлитель – 1 ч.л.;
- ванильный экстракт – 1 ч.л.;
- сливочное масло (для смазывания формы).
Для заварного крема:
- молоко – 2 стакана;
- яичные желтки – 4 шт.;
- сахар – 1 стакан;
- кукурузный крахмал – 3 ст.л.;
- ванильный экстракт – 1 ч.л.;
- 1 чайная ложка темного рома;
- сливочное масло – 50 г.
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Приготовление
Выпечка бисквита:
- Взбейте яйца с сахаром до пышности.
- Постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем.
- Влейте ванильный экстракт и аккуратно перемешайте.
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, вылейте тесто.
- Выпекайте в предварительно разогретой до 180°С духовке 25-30 минут.
- Готовый бисквит остудите и разрежьте горизонтально на два коржа.
Приготовление заварного крема:
- В кастрюле смешайте молоко, желтки, сахар и крахмал.
- Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения.
- Снимите с огня, добавьте ванильный экстракт, ром и сливочное масло.
- Перемешайте до однородности и остудите.
Сборка пирога:
- На один корж бисквита равномерно нанесите заварной крем.
- Накройте вторым коржом. Сверху пирог можно украсить шоколадной глазурью, взбитыми сливками или посыпать сахарной пудрой.
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