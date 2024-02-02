Как отмыть кран от известкового налета, чтобы он сиял чистотой: несколько простых способов

Простые домашние средства, такие как уксус, сода и лимонный сок, могут быть весьма эффективными в борьбе с известковым налетом. Регулярная очистка и небольшие повседневные усилия помогут сохранить блеск и чистоту ваших кранов на долгое время.

Известковый налет на кранах — распространенная проблема во многих домах. Он портит внешний вид крана и может влиять на его функциональность. Но не беспокойтесь, существуют проверенные и доступные методы, которые помогут вам вернуть блеск вашим кранам, пишет УНИАН.

Несколько эффективных способов борьбы с известковым налетом:

Использование уксуса.

Вам понадобится:

белый уксус;

вода;

мягкая тряпка или губка;

пластиковый пакет или пленка.

Что нужно сделать:

Смешайте равные части уксуса и воды. Замочите мягкую тряпку или губку в этом растворе и тщательно оберните вокруг крана. Для сложных случаев можно использовать пластиковый пакет, наполненный раствором уксуса, и закрепить его на кране на несколько часов. Оставьте на 30 минут — 1 час. Снимите тряпку или пакет и аккуратно протрите кран. Известковый налет должен легко сойти.

Использование соды.

Вам понадобится:

пищевая сода;

вода;

зубная щетка.

Что нужно сделать:

Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на зоны с известковым налетом. Используйте зубную щетку для более глубокой очистки. Оставьте на несколько минут, затем тщательно промойте водой.

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Использование лимонного сока.

Вам понадобится:

лимонный сок;

мягкая тряпка или губка.

Что нужно сделать:

Нанесите лимонный сок на известковый налет. Оставьте на 15-20 минут. Аккуратно протрите кран мягкой тряпкой или губкой. Промойте чистой водой.

Предотвращение накопления известкового налета.

Регулярно протирайте кран после использования, чтобы предотвратить накопление налета. Используйте мягкую воду, если это возможно, так как жесткая вода способствует образованию известкового налета.

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