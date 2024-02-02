Как отмыть кран от известкового налета, чтобы он сиял чистотой: несколько простых способов
Простые домашние средства, такие как уксус, сода и лимонный сок, могут быть весьма эффективными в борьбе с известковым налетом. Регулярная очистка и небольшие повседневные усилия помогут сохранить блеск и чистоту ваших кранов на долгое время.
Известковый налет на кранах — распространенная проблема во многих домах. Он портит внешний вид крана и может влиять на его функциональность. Но не беспокойтесь, существуют проверенные и доступные методы, которые помогут вам вернуть блеск вашим кранам, пишет УНИАН.
Несколько эффективных способов борьбы с известковым налетом:
Использование уксуса.
Вам понадобится:
- белый уксус;
- вода;
- мягкая тряпка или губка;
- пластиковый пакет или пленка.
Что нужно сделать:
- Смешайте равные части уксуса и воды.
- Замочите мягкую тряпку или губку в этом растворе и тщательно оберните вокруг крана. Для сложных случаев можно использовать пластиковый пакет, наполненный раствором уксуса, и закрепить его на кране на несколько часов.
- Оставьте на 30 минут — 1 час.
- Снимите тряпку или пакет и аккуратно протрите кран. Известковый налет должен легко сойти.
Использование соды.
Вам понадобится:
- пищевая сода;
- вода;
- зубная щетка.
Что нужно сделать:
- Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста.
- Нанесите пасту на зоны с известковым налетом.
- Используйте зубную щетку для более глубокой очистки.
- Оставьте на несколько минут, затем тщательно промойте водой.
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Использование лимонного сока.
Вам понадобится:
- лимонный сок;
- мягкая тряпка или губка.
Что нужно сделать:
- Нанесите лимонный сок на известковый налет.
- Оставьте на 15-20 минут.
- Аккуратно протрите кран мягкой тряпкой или губкой.
- Промойте чистой водой.
Предотвращение накопления известкового налета.
- Регулярно протирайте кран после использования, чтобы предотвратить накопление налета.
- Используйте мягкую воду, если это возможно, так как жесткая вода способствует образованию известкового налета.
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