Картофельный суп с фрикадельками: простой рецепт ароматного блюда

Суп с фрикадельками удобен тем, что готовится он очень быстро, не надо ждать, пока сварится мясо. Это — прекрасный вариант для семейного обеда, который не оставит равнодушным ни одного члена семьи.

Картофельный суп с фрикадельками — это настоящее удовольствие для любителей домашней кухни. Этот суп не только вкусен, но и достаточно прост в приготовлении, пишет Say7.

Ингредиенты:

мясной фарш — 300 г;

картофель — 3-4 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

зелень петрушки и укропа;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло;

вода — 1,5 л.

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Приготовление:

Шаг 1. В глубокой миске смешайте мясной фарш с сырым яйцом. Добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте фарш до однородной массы. Сформируйте небольшие фрикадельки размером с грецкий орех.

Шаг 2. Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Морковь и лук мелко нарежьте или натрите на терке.

Шаг 3. В кастрюле разогрейте немного растительного масла и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и обжарьте все вместе еще пару минут.

Залейте овощи водой и доведите до кипения. После кипения добавьте картофель и варите на среднем огне до полуготовности картофеля.

Шаг 4. Аккуратно положите фрикадельки в суп. Варите до готовности фрикаделек и картофеля, около 15-20 минут.

Шаг 5. Посолите суп по вкусу и добавьте мелко нарезанную зелень. Дайте супу настояться под крышкой 5-10 минут.

Шаг 6. Подавайте суп горячим, украсив свежей зеленью. Идеально сочетается с хрустящим белым хлебом или гренками.

Совет: для приготовления фрикаделек можно использовать фарш из говядины, свинины или их смеси. Также можно добавить в фарш немного измельченного чеснока для дополнительного аромата.

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