Фондю, пицца, брускетта, сэндвич: действительно ли любимые блюда родились в Европе

Знаете ли вы, откуда происхождением то или иное блюдо? И что является мифом, а что было на самом деле?

История всегда свидетельствует о сплошной взаимосвязанности нашего мира. Например, контроль, который установила Османская империя над Дарданеллами, греческими, венецианскими и генуэзскими островами, а затем и Балканами вплоть до самой Венгрии заставил жителей Западной Европы искать новые торговые пути. И поплыли по морям-океанам корабли, а на европейских просторах появились экзотические овощи и фрукты, зерновые и специи, красный перец и бобовые, кукуруза и топинамбур из азиатских и американских регионов. Но свои древние блюда европейцы лелеяли, гордясь их происхождением. Все ли было на самом деле так, как нам представляется сегодня?

Фондю

До того как стать пафосным блюдом, фондю было самой простой едой бедных крестьян, которые жили в суровых Альпах. Еду экономили, объедки использовали по максимуму. Чтобы обрезки сыра и подсохший хлеб можно было хоть как-то съесть, фермеры стали употреблять эти продукты вместе. Сыр плавили в кастрюле над огнем и макали туда кусочки хлеба.

В 1930-х годах Швейцарский сырный союз объявил фондю национальным блюдом швейцарской кухни. Но на статус родины фондю также претендуют Франция и Италия, ведь в Альпах сходятся границы трех государств, и приграничные регионы на протяжении веков переходили от одной страны к другой.

В середине ХХ века фондю как блюдо, "создающее хорошее настроение", начинают активно продвигать швейцарские маркетологи, с целью повысить объемы продаж местных сыроварен. В 60-х годах швейцарский ресторатор Конрад Эгли изобретает новое блюдо — шоколадное фондю. Сначала его делали из шоколада Toblerone, который также производят в Швейцарии.

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Брускетта

Происхождение брускетты весьма туманно. Даже сами итальянцы не могут точно сказать, где, когда и кто придумал эту закуску. Однако доподлинно известно, что еще в Древнем Риме использовали поджаренные ломтики хлеба для дегустации свежеотжатого оливкового масла. При этом пропитанные маслом кусочки слегка натирали чесноком — это помогало почувствовать аромат масла. Кстати, этот метод оценки качества оливкового масла до сих пор применяется в Лацио, Тоскании, Умбрии и других регионах, где выращивают оливки.

Есть более древняя версия происхождения брускетты. Марселла Хазан, легенда итальянской кулинарии, утверждает, что брускетта была придумана еще этрусками из Тосканы. Но само слово предположительно происходит от глагола bruscare, что на римском диалекте означает "жарить на углях".

По другой версии, La bruschetta — это бедняцкое блюдо. Когда крестьяне шли на работу в поле, они брали с собой хлеб, чтобы перекусить во время сиесты. На солнце хлеб быстро превращался в сухарь, и чтобы хоть как-то "оживить" его, его поливали оливковым маслом.

Итак, брускетта — это поджаренный до хрустящей корочки хлеб, натертый чесноком и политый оливковым маслом. А вот составляющие этого итальянского бутерброда появились гораздо позже. Поэтому будьте внимательны: если вы в Италии заказываете bruschetta, вам вероятно подадут брускетту в ее традиционном понимании, то есть просто ломтики хлеба с маслом и чесноком. Но если вы попросите официанта принести вам bruschette, то есть во множественном числе, тогда получите тарелку с брускето со всевозможными начинками.

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Пицца

Первое письменное упоминание пиццы обнаружено в тексте, написанном в 997 году в итальянском городе Гаэта. Текст составлен на латыни и это — договор аренды между местным жителем и епископом. В документе арендатор обязуется предоставлять епископу duodecim pizze — 12 пицц — на каждое Рождество и Пасху.

Израильский политик Аббе Эвен, который в молодости изучал восточные языки и культуру, выдвинул свою версию. Он считал, что первую пиццу придумали более 2 тысяч лет назад римские солдаты, служившие в Иудее. Они ели мацу, полив ее оливковым маслом и положив сверху сыр.

Пиццу более привычного вида начали готовить в Неаполе в конце XVIII века, а вот популярную "Маргариту" придумал в 1889 году неаполитанский повар Рафаэль Эспозито.

Долгие годы пицца оставалась популярной только в самой Италии и среди итальянских эмигрантов. Ситуация изменилась после Второй мировой войны: иностранные солдаты, заполонившие Италию, страстно полюбили местную кухню. Пицца прижилась в других культурах и видоизменилась. Появились такие сорта, как американская, гавайская и даже японская пицца "окономияки".

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Котлета по-киевски

Кулинарный символ украинской столицы почти стал причиной раздора. За авторство соревнуются Франция, Украина и США. Все очень сложно.

С французским аналогом котлеты со сливочным маслом внутри — côtelettes de volaille (котлета из курицы) — не разобрались и сами французы. Возможно, предок котлеты появился в XVIII веке. Это было мясо a la Maréchale — рубленые кусочки, обжаренные в панировочных сухарях.

Киевская версия гласит, что котлеты подавали офицерам штаба гетмана Павла Скоропадского, которые трапезничали в ресторане киевского отеля "Континенталь" еще в начале ХХ века.

Американцы же считают, что дали котлете новую жизнь и новое название. Мол, выходцы из Украины любили заказывать котлету в ресторанах США, поэтому за ней закрепилось название "по-киевски". Уже с 30-х годов ХХ века в статьях ресторанных критиков появляется блюдо Chicken Kiev. Вроде бы котлеты стали массовым продуктом, а британская сеть супермаркетов M&S кладет Chicken Kiev в набор еды для разогрева.

Фото: pixabay.com

Лапша

Считается, что лапша пришла к нам из Китая еще в средние века. Однако это — полный вымысел. Честно говоря, макаронные изделия существовали в Италии еще до 1295 года, когда Марко Поло вернулся из своего 20-летнего путешествия. На самом деле, даже существует юридический документ, датированный 1279 годом, который перечисляет владения солдата Дженовезе по имени Понсио Бастоне. Среди них una bariscella plena de macaronis — "корзина макарон".

А еще — история, которая напоминает то ли восточную сказку, то ли анекдот. В 1929 году в официальном торговом журнале Национальной ассоциации макаронных изделий США была опубликована статья "Сага о Китае". Она описывает, как итальянский матрос из экспедиции Марко Поло сошел на берег в Китае и познакомился с красивой девушкой, которая делала замечательную лапшу. Он убедил ее разрешить взять лапшу с собой на корабль, чтобы показать Марко Поло. Имя этого бесстрашного моряка, как вы, наверное, догадались — Спагетти.

Фото: pixabay.com

Сэндвич

Существует миф о том, что сэндвич придумал граф Сэндвич, который якобы хотел съесть ужин без необходимости отказаться от игры в карты. Однако, хотя на самом деле наш любимый большой бутерброд получил свое название от имени графа, но он не изобретал это блюдо. Он просто подарил новое название тому, что раньше было известно как "хлеб и мясо".

И вполне вероятно, что Сэндвич, который работал первым лордом Адмиралтейства и одновременно яростно любил игру в карты, съел его за своим офисным, а не за игровым столом. Деталь о его любви к азартным играм добавляет перчинки в скандал и делает историю немного интереснее.

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Круассан

До 1960-х годов уважаемой французской энциклопедией кулинарии Larousse Gastronomique было провозглашено как исторический факт, что круассан берет свое начало с осады Будапешта. Поэтому рассказ начинается с тех пор, как имперское войско рыло тоннели под городскими стенами Будапешта. Пекари города, которые почти круглосуточно работали, услышали эти ночные раскопки. Они подняли тревогу, и атака была разбита. За вознаграждение пекарям было предоставлено право изготавливать специальные кондитерские изделия в форме эмблемы Османской империи, то есть полумесяца.

Однако эта история совсем не объясняет, почему круассаны начали ассоциироваться с французской кондитерской. Единственная правда заключается в том, что до 1853 года ни в одном словаре не упоминается круассан. Первый рецепт, который напоминает сегодняшнее слоеное тесто, был опубликован в 1905 году. И знаете где — вполне ожидаемо — в Париже.

Фото: pixabay.com

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