Готовим нежный и ароматный куриный паштет: простой рецепт аппетитной закуски
Куриный паштет идеален для завтрака или легкого перекуса. Он не только вкусный, но и полезный, благодаря богатому содержанию белка в курином филе.
Куриный паштет – это классический и в то же время невероятно универсальный продукт. Он подойдет как для завтрака, так и для элегантной закуски во время вечеринки. Приготовленный дома, он не только намного вкуснее магазинных аналогов, но и позволяет вам контролировать качество и состав ингредиентов. Вкусный и нежный паштет из курицы с ароматным тимьяном и нежным сливочным маслом обязательно порадует вас и ваших близких, сообщает Say7.
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- сливочное масло — 100 г;
- тимьян — 1 ч.л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- оливковое масло — для жарки.
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Приготовление:
Шаг 1. Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки. Мелко нарежьте лук и чеснок.
Обжаривание курицы: На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте лук и чеснок, жарьте до золотистого цвета. Добавьте куриное филе, тимьян, лавровый лист, соль и перец. Обжаривайте, пока курица не станет полностью готовой.
Шаг 2. Снимите сковороду с огня и оставьте курицу остывать. Удалите лавровый лист. Переложите содержимое сковороды в блендер или кухонный комбайн. Добавьте сливочное масло к курице. Взбивайте до получения однородной массы.
Шаг 3. Проверьте паштет на вкус и при необходимости добавьте соль и перец. Переложите паштет в чистую банку или контейнер и дайте остыть в холодильнике минимум на 1 час. Подавайте паштет холодным, украсив зеленью и подав с тостами или свежим хлебом. На паштет можно выложить нарезанные огурцы, томаты, яйца.
Советы:
- При желании в паштет можно добавить немного сливок или сметаны для более нежного вкуса.
- Храните паштет в холодильнике не более 3-4 дней.
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