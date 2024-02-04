Какие предметы нельзя хранить под мойкой: как избежать ненужных проблем и неудобств

Есть некоторые неочевидные правила, которые знают далеко не все даже очень опытные хозяйки. Они касаются того, что можно хранить под мойкой на кухне, а что нельзя.

Кухня — сердце каждого дома, а пространство под мойкой часто становится местом для хранения различных вещей. Однако не все предметы подходят для такого места. Размещая вещи под раковиной, нужно думать не только о том, насколько удобно их будет оттуда доставать, а еще и о последствиях того, что они там находятся, пишет УНИАН.

Что лучше не хранить под мойкой, чтобы сохранить порядок и безопасность на вашей кухне:

1. Химические чистящие средства.

Хотя это традиционное место для их хранения, не стоит забывать о безопасности. Если у вас есть дети или домашние животные, хранение ядовитых веществ в доступном месте может быть опасным.

2. Еда и кухонные припасы.

Под мойкой обычно влажно и темно, что создает идеальные условия для размножения плесени и бактерий. Хранение продуктов в таких условиях может привести к их порче.

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3. Электрические приборы.

Влажность и возможные утечки воды могут стать причиной короткого замыкания и выхода из строя приборов.

4. Деревянные и металлические кухонные принадлежности.

Влага способствует порче дерева и ржавлению металла, что укорачивает срок службы ваших любимых кухонных помощников.

5. Текстильные изделия.

Полотенца, скатерти, прихватки под мойкой будут постоянно влажными, что приведет к их быстрому износу и появлению неприятного запаха.

Создайте на своей кухне безопасное и функциональное пространство, исключив хранение этих предметов под мойкой. Это позволит вам поддерживать порядок и гигиену, а также избежать ненужных проблем и неудобств.

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