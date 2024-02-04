Ароматное куриное жаркое с соевым соусом и лапшой: простой рецепт сытного ужина

Жаркое из куриных грудок идеально подойдет как для семейного ужина, так и для особого случая. Пикантный и ароматный соевый соус прекрасно дополняет сочное куриное филе и сладкий болгарский перец, а лапша делает блюдо сытным.

Жаркое с курицей, болгарским перцем и соусом — это блюдо, которое идеально сочетает в себе нежность мяса, сладость перца и пикантность восточных специй. Этот рецепт станет настоящим открытием для тех, кто любит азиатскую кухню и хочет приготовить что-то необычное и вкусное, сообщает Taste of Home.

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

болгарский перец — 2 шт.;

лапша (удон или лингвини) — 200 г;

соевый соус — 100 мл;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 2 ст.л.;

зеленый лук для украшения;

соль, перец — по вкусу.

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Приготовление:

Шаг 1. Начнем с подготовки ингредиентов. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, болгарский перец — полосками. Чеснок измельчите.

Шаг 2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте курицу до золотистой корочки, посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 3. Добавьте в сковороду болгарский перец и чеснок, обжаривайте все вместе еще несколько минут. Влейте соус и тушите под крышкой на медленном огне 10-15 минут.

Шаг 4. Пока готовится жаркое, отварите лапшу согласно инструкции на упаковке.

Слейте воду с лапши и добавьте ее в сковороду к курице и овощам. Тщательно перемешайте, чтобы лапша впитала аромат соуса и специй. Подавайте горячим, украсив зеленым луком.

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