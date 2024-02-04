Ароматное куриное жаркое с соевым соусом и лапшой: простой рецепт сытного ужина
Жаркое из куриных грудок идеально подойдет как для семейного ужина, так и для особого случая. Пикантный и ароматный соевый соус прекрасно дополняет сочное куриное филе и сладкий болгарский перец, а лапша делает блюдо сытным.
Жаркое с курицей, болгарским перцем и соусом — это блюдо, которое идеально сочетает в себе нежность мяса, сладость перца и пикантность восточных специй. Этот рецепт станет настоящим открытием для тех, кто любит азиатскую кухню и хочет приготовить что-то необычное и вкусное, сообщает Taste of Home.
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- болгарский перец — 2 шт.;
- лапша (удон или лингвини) — 200 г;
- соевый соус — 100 мл;
- чеснок — 2 зубчика;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- зеленый лук для украшения;
- соль, перец — по вкусу.
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Приготовление:
Шаг 1. Начнем с подготовки ингредиентов. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, болгарский перец — полосками. Чеснок измельчите.
Шаг 2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте курицу до золотистой корочки, посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 3. Добавьте в сковороду болгарский перец и чеснок, обжаривайте все вместе еще несколько минут. Влейте соус и тушите под крышкой на медленном огне 10-15 минут.
Шаг 4. Пока готовится жаркое, отварите лапшу согласно инструкции на упаковке.
Слейте воду с лапши и добавьте ее в сковороду к курице и овощам. Тщательно перемешайте, чтобы лапша впитала аромат соуса и специй. Подавайте горячим, украсив зеленым луком.
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