Шоколадное печенье "Съедобные валентинки": ароматная выпечка к празднику
Шоколадное печенье — это идеальный вариант для тех, кто хочет подарить своим любимым нечто особенное, сделанное своими руками. Эти милые и вкусные сердечки запомнятся надолго и обязательно вызовут улыбку на лице вашего Валентина.
В преддверии Дня святого Валентина хочется порадовать своих близких чем-то особенным и вкусным. Шоколадное печенье "Съедобные валентинки" — это не только угощение, но и замечательный способ выразить свои чувства. Сердечки из шоколадного теста, украшенные глазурью и украшениями, станут прекрасным подарком для вашей второй половинки, пишет Taste of Home.
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 300 г;
- какао-порошок — 50 г;
- сливочное масло (комнатной температуры) — 200 г;
- сахар — 150 г;
- яйцо — 1 шт.;
- ванильный экстракт — 1 ч.л.;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- соль – щепотка.
Для украшения:
- белый шоколад — 100 г;
- черный шоколад — 50 г;
- кондитерские украшения (по желанию).
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Приготовление
- В глубокой миске смешайте муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль.
- В другой миске взбейте сливочное масло с сахаром до пышности. Добавьте яйцо и ванильный экстракт, хорошо перемешайте.
- Постепенно вводите сухую смесь в масляно-яичную, замешивая однородное тесто.
- Раскатайте тесто между двумя слоями пергаментной бумаги до толщины около 5 мм. Поместите в холодильник на 30 минут.
- Вырежьте из теста формочкой в форме сердца печенья и выложите их на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 10-12 минут.
- Пока печенье остывает, растопите белый шоколад на водяной бане. Добавьте краситель и хорошо перемешайте.
- Украсьте остывшие печенья шоколадной глазурью и кондитерскими украшениями.
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