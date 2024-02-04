Мясной рулет "Дроб де Мьель": традиционный рецепт румынской кухни

В Румынии это блюдо, которое подается в качестве основного с различными гарнирами или в качестве закуски. Рулет станет настоящим украшением праздничного стола и несомненно понравится всем любителям оригинальных мясных блюд.

Мясной рулет "Дроб де Мьель" — это традиционное румынское блюдо, которое часто готовят на большие праздники. Этот рулет из бараньих потрохов обладает неповторимым вкусом и ароматом. Хотя ингредиенты и способы приготовления могут различаться, обычно состоит он из смеси субпродуктов ягненка, хлеба, смоченного в молоке, рубленой зелени, сваренных вкрутую яиц и овощей, завернутых в жир из бараньей кожицы или в слоеное тесто. Из-за сходства с шотландским хаггисом это блюдо часто называют румынским хаггисом из баранины. Готовится он относительно просто, но результат превзойдет все ожидания, пишет Taste Atlas.

Ингредиенты:

бараньи потроха (печень, сердце, легкие) — 1 кг;

зеленый лук — 1 пучок;

петрушка — 1 пучок;

укроп — 1 пучок;

яйца — 3 шт.;

слоеное тесто — 500 г;

сухари панировочные — 100 г

соль, перец — по вкусу.

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Приготовление:

Тщательно промойте бараньи потроха и отварите их в подсоленной воде до готовности. После варки мелко нарежьте. Зеленый лук, петрушку и укроп мелко нарежьте. В большой миске смешайте нарезанные потроха, зелень, взбитые яйца и панировочные сухари. Приправьте солью и перцем по вкусу. Выложите полученную смесь на лист пергаментной бумаги и сформируйте рулет. Заверните рулет в слоеное тесто, затем в фольгу и поместите в предварительно разогретую до 180°C духовку. Запекайте примерно 40-50 минут. После запекания дайте рулету немного остыть, затем аккуратно снимите фольгу.

Подавать румынский мясной рулет "Дроб де Мьель" рекомендуется теплым или холодным, нарезанным на порционные кусочки.

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