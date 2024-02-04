Тарталетки с салатом из тунца: рецепт очень вкусной и аппетитной закуски

Тарталетки с тунцом — отличный выбор для легкого перекуса или закуски на праздничном столе. Приготовить это блюдо можно очень быстро.

Тарталетки с салатом из тунца — это легкий и вкусный вариант закуски, который идеально подходит для праздничного стола. Они просты в приготовлении, но при этом выглядят очень эффектно. Сочетание тунца с огурцами и зеленью создает свежий и насыщенный вкус, который непременно понравится гостям, сообщает Say7.

Ингредиенты:

готовые тарталетки — 12 шт.;

консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;

свежий огурец — 1 шт.;

зеленый лук — несколько перьев;

укроп — несколько веточек;

майонез или греческий йогурт — 3 ст. л.;

соль и перец — по вкусу;

лимонный сок — 1 ч. л.

Читайте также:

Намазка для бутербродов с тунцом и авокадо

Горячие бутерброды с ветчиной, сыром и томатами

Горячие бутерброды с французским хлебом

Приготовление:

Тунец слейте от жидкости и разомните вилкой. Огурец нарежьте мелкими кубиками, зеленый лук и укроп мелко нарежьте. В миске смешайте тунец, огурцы, зеленый лук и укроп. Добавьте майонез или йогурт, лимонный сок. Приправьте солью и перцем по вкусу и хорошо перемешайте. Аккуратно наполните тарталетки салатом из тунца. Украсьте тарталетки веточками укропа или листиками свежей зелени.

Читайте также:

Салат с авокадо, помидорами и ветчиной: простой рецепт без майонеза

Салат с консервированной фасолью и свежими овощами

Салат с куриной печенью, грибами, маслинами и болгарским перцем