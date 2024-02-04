Спагетти с морепродуктами в сливочном соусе: быстрый рецепт сытного ужина

Спагетти с морепродуктами в сливочном соусе — отличный выбор для любителей морских деликатесов.

Спагетти с морепродуктами в сливочном соусе — это блюдо, которое поразит вас своим изысканным вкусом и ароматом. Идеально подходит как для романтического ужина, так и для торжественного обеда. Морепродукты, в нежном сливочном соусе, идеально сочетаются с классической итальянской пастой, сообщает Say7.

Ингредиенты:

спагетти — 400 г;

микс морепродуктов (креветки, мидии, кальмары) — 300 г;

сливки 20-30% жирности — 200 мл;

чеснок — 2 зубчика;

лук — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

сушеный базилик — 1 ч. л.;

соль и свежемолотый черный перец — по вкусу;

пармезан (для подачи) — по желанию.

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Приготовление:

В большой кастрюле доведите воду до кипения, подсолите и варите спагетти до состояния "аль денте" согласно инструкции на упаковке. На среднем огне разогрейте оливковое масло в сковороде. Добавьте мелко нарезанный лук и измельченный чеснок, обжаривайте до мягкости. К мягкому луку и чесноку добавьте морепродукты и жарьте, пока они не станут золотистыми. Влейте сливки в сковороду к морепродуктам, добавьте сушеный базилик. Тушите на медленном огне 5-7 минут. Приправьте солью и перцем по вкусу. Слейте воду с пасты и добавьте ее в сковороду к морепродуктам и сливочному соусу. Аккуратно перемешайте. Подавайте спагетти с морепродуктами, посыпав сверху тертым пармезаном.

Это блюдо подарит вам неповторимое гастрономическое удовольствие.

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