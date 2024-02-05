Домашние творожные рогалики: простой и вкусный рецепт из доступных продуктов
Творожные рогалики — это отличный вариант для тех, кто любит сладкую выпечку, но при этом предпочитает более легкие и менее калорийные десерты.
Творожные рогалики – это нежное и ароматное угощение, которое подойдет как для утреннего чая, так и для вечернего семейного чаепития. Готовятся они довольно просто и быстро, а результат порадует вас и ваших близких. Предлагаем вам рецепт, который легко повторить дома, сообщает Say7.
Ингредиенты:
- творог – 250 г;
- мука – 2-2,5 стакана;
- сливочное масло – 100 г;
- сахар – 3 столовые ложки;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
- разрыхлитель теста – 1 чайная ложка;
- яйцо – 1 шт. (для смазывания);
- сахарная пудра для посыпки.
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Приготовление:
Шаг 1. В глубокой миске смешайте творог, мягкое сливочное масло, сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешайте ингредиенты до однородной массы.
Шаг 2. Постепенно добавляйте муку, смешанную с разрыхлителем, замешивая мягкое, но нелипкое тесто.
Шаг 3. Разделите тесто на несколько частей. Каждую часть раскатайте в круг толщиной около 5 мм и разрежьте на треугольники.
Шаг 4. Скрутите треугольники в рогалики, начиная с широкой стороны.
Шаг 5. Выложите рогалики на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смажьте каждый рогалик взбитым яйцом.
Шаг 6. Выпекайте рогалики в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
Шаг 7. Готовые рогалики посыпьте сахарной пудрой.
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