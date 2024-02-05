Шоколадно-кокосовый кекс с маршмеллоу: простой рецепт оригинальной выпечки

Шоколадно-кокосовый кекс — десерт, который идеально подойдет для уютных семейных вечеров или в качестве сладкого угощения на детский праздник. Наслаждайтесь каждым кусочком этого вкусного и простого в приготовлении лакомства.

Шоколадно-кокосовый кекс с маршмеллоу — это прекрасное сочетание насыщенного шоколадного вкуса с нежной сладостью кокоса и маршмеллоу. Приготовление не займет много времени и не потребует особых кулинарных навыков, пишет Say7.

Ингредиенты:

мука — 200 г;

какао-порошок — 50 г;

разрыхлитель теста — 1 ч.л.;

соль – щепотка;

сахар — 150 г;

яйца — 3 шт.;

растительное масло — 100 мл;

кокосовое молоко — 200 мл;

кокосовая стружка — 50 г;

маршмеллоу — 100 г.

Читайте также:

Домашние творожные рогалики: простой и вкусный рецепт из доступных продуктов

Шоколадное печенье "Съедобные валентинки"

Малиново-миндальные полоски: простой рецепт ароматного печенья

Приготовление:

В глубокой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до пышности, затем добавьте растительное масло и кокосовое молоко. Постепенно добавляйте сухую смесь в яично-масляную, аккуратно перемешивая до однородности. Разделить тесто на две части. В одну часть добавить какао, в другую кокосовую стружку. Выложить 2 ст.л. темного теста в смазанную маслом форму для кекса. В середину темного теста выложить 2 ст.л. светлого теста. В светлое тесто выложить 2 ст.л. темного теста. Выложить, таким образом, все тесто. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте кекс 40-45 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой. Выньте кекс из духовки и дайте ему остыть. После этого равномерно распределите сверху маршмеллоу и отправьте обратно в духовку на 3-5 минут, чтобы маршмеллоу немного подтаял.

Читайте также:

Пончики "Бола де Берлим" с заварным кремом

Эклеры с апельсиновым кремом

Тертый пирог с тыквенной начинкой