Шоколадно-кокосовый кекс с маршмеллоу: простой рецепт оригинальной выпечки
Шоколадно-кокосовый кекс — десерт, который идеально подойдет для уютных семейных вечеров или в качестве сладкого угощения на детский праздник. Наслаждайтесь каждым кусочком этого вкусного и простого в приготовлении лакомства.
Шоколадно-кокосовый кекс с маршмеллоу — это прекрасное сочетание насыщенного шоколадного вкуса с нежной сладостью кокоса и маршмеллоу. Приготовление не займет много времени и не потребует особых кулинарных навыков, пишет Say7.
Ингредиенты:
- мука — 200 г;
- какао-порошок — 50 г;
- разрыхлитель теста — 1 ч.л.;
- соль – щепотка;
- сахар — 150 г;
- яйца — 3 шт.;
- растительное масло — 100 мл;
- кокосовое молоко — 200 мл;
- кокосовая стружка — 50 г;
- маршмеллоу — 100 г.
Читайте также:
Домашние творожные рогалики: простой и вкусный рецепт из доступных продуктов
Шоколадное печенье "Съедобные валентинки"
Малиново-миндальные полоски: простой рецепт ароматного печенья
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль.
- В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до пышности, затем добавьте растительное масло и кокосовое молоко.
- Постепенно добавляйте сухую смесь в яично-масляную, аккуратно перемешивая до однородности.
- Разделить тесто на две части. В одну часть добавить какао, в другую кокосовую стружку.
- Выложить 2 ст.л. темного теста в смазанную маслом форму для кекса. В середину темного теста выложить 2 ст.л. светлого теста. В светлое тесто выложить 2 ст.л. темного теста. Выложить, таким образом, все тесто.
- Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте кекс 40-45 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой.
- Выньте кекс из духовки и дайте ему остыть. После этого равномерно распределите сверху маршмеллоу и отправьте обратно в духовку на 3-5 минут, чтобы маршмеллоу немного подтаял.
Читайте также:
Пончики "Бола де Берлим" с заварным кремом
Тертый пирог с тыквенной начинкой