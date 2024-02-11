Теплый салат с курицей, грибами и болгарским перцем: быстрый рецепт сытного блюда

Блюда из категории "теплые салаты" занимают промежуточную позицию между закусками и гарнирами или самостоятельными вторыми блюдами. В этом и состоит их ценность.

Теплый салат с курицей, грибами и болгарским перцем — настоящее спасение для тех, кто ищет вкусный и одновременно питательный обед или ужин. Он сочетает в себе мягкость куриного мяса, аромат жареных грибов и свежесть овощей, делая каждый вкус блюда насыщенным и гармоничным, сообщает Новости Ю.

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г;

шампиньоны — 200 г;

болгарский перец — 2 шт. (разных цветов);

помидоры — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 ст.л.;

соевый соус — 1 ст.л.;

соль, перец — по вкусу;

зелень (петрушка, укроп) — для украшения.

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Приготовление:

Шаг 1. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и обжарьте на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 2. Очистите и нарежьте шампиньоны. Добавьте их к курице и обжаривайте до готовности грибов.

Шаг 3. Нарежьте болгарский перец и лук полосками. Чеснок измельчите.

Шаг 4. На другой сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте помидоры, перец и чеснок, жарьте все вместе еще 5-7 минут.

Шаг 5. Смешайте курицу с грибами, обжаренными овощами и соевым соусом. Перемешайте и прогрейте на слабом огне еще пару минут.

Шаг 6. Перед подачей посыпьте салат свежей зеленью.

Этот теплый салат с курицей, грибами, помидорами и болгарским перцем — прекрасный выбор для здорового и вкусного обеда или ужина. Он не только удовлетворит ваш голод, но и порадует разнообразием вкусов и ароматов.

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