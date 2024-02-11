Ленивые хачапури на сковороде: рецепт вкуснейшего грузинского блюда
Хачапури — это прекрасный вариант для быстрого и вкусного перекуса или полноценного завтрака. Они получаются очень сытными и ароматными.
Ленивые хачапури на сковороде — это идеальное блюдо для тех, кто хочет побаловать себя чем-то особенным, но при этом не хочет тратить много времени на приготовление. Этот рецепт быстр и прост, а результат невероятно вкусен и сытен, пишет Say7.
Ингредиенты:
- мука — 2 стакана;
- кефир — 1 стакан;
- сода — 0,5 ч.л.;
- соль — 0,5 ч.л.;
- сыр сулугуни (или моцарелла) — 300 г;
- яйцо — 1 шт. (по желанию);
- сливочное масло для смазывания.
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Приготовление:
Шаг 1. В глубокой миске смешайте муку, соду и соль. Добавьте кефир и замесите мягкое, но не липкое тесто. Если тесто получается слишком жидким, добавьте еще немного муки.
Шаг 2. Натрите сыр на крупной терке. Если вы любите более нежные хачапури, можно добавить в сыр одно яйцо и хорошо перемешать.
Шаг 3. Разделите тесто на равные части. Каждую часть раскатайте в небольшой лепешке.
Шаг 4. Положите на середину каждой лепешки достаточное количество сыра. Затем аккуратно защипите края, формируя хачапури.
Шаг 5. На сухой сковороде, на среднем огне, обжарьте хачапури с обеих сторон до золотистой корочки.
Шаг 6. Готовые хачапури смажьте сливочным маслом для добавления аромата и нежности. Подавайте хачапури горячими, пока сыр внутри тянется.
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