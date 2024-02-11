Кекс "Снежинка" на сгущенном молоке: простой рецепт нежной домашней выпечки

Простой в приготовлении и невероятно вкусный кекс станет изюминкой вашего стола. Наслаждайтесь каждым кусочком этого ароматного угощения.

Кекс "Снежинка" на сгущенном молоке — это настоящее волшебство на вашем столе. Сочетание нежного вкуса сгущенки и пышной текстуры делает этот десерт идеальным выбором для уютных зимних вечеров, пишет Say7.

Ингредиенты:

сгущенное молоко — 1 банка (около 400 г);

мука — 2 стакана;

разрыхлитель теста — 1 ч.л.;

сливочное масло — 100 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — ½ стакана;

ванильный сахар — 1 пакетик;

соль – щепотка.

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Приготовление:

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для кекса маслом.

Шаг 2. Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до пышности. Постепенно добавляйте яйца, продолжая взбивать до однородности.

Шаг 3. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и щепотку соли. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яично-масляную смесь, перемешивая до однородного состояния.

Шаг 4. Влейте сгущенное молоко и аккуратно перемешайте тесто до однородности.

Шаг 5. Вылейте тесто в форму и разровняйте.

Шаг 6. Выпекайте кекс в предварительно разогретой духовке около 40-50 минут. Проверьте готовность кекса деревянной шпажкой – она должна выходить сухой. Дайте кексу "Снежинка" остыть перед подачей.

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