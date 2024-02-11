Кекс "Снежинка" на сгущенном молоке: простой рецепт нежной домашней выпечки
Простой в приготовлении и невероятно вкусный кекс станет изюминкой вашего стола. Наслаждайтесь каждым кусочком этого ароматного угощения.
Кекс "Снежинка" на сгущенном молоке — это настоящее волшебство на вашем столе. Сочетание нежного вкуса сгущенки и пышной текстуры делает этот десерт идеальным выбором для уютных зимних вечеров, пишет Say7.
Ингредиенты:
- сгущенное молоко — 1 банка (около 400 г);
- мука — 2 стакана;
- разрыхлитель теста — 1 ч.л.;
- сливочное масло — 100 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — ½ стакана;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- соль – щепотка.
Читайте также:
Шоколадно-кокосовый кекс с маршмеллоу
Шоколадное печенье "Съедобные валентинки"
Приготовление:
Шаг 1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для кекса маслом.
Шаг 2. Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до пышности. Постепенно добавляйте яйца, продолжая взбивать до однородности.
Шаг 3. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и щепотку соли. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яично-масляную смесь, перемешивая до однородного состояния.
Шаг 4. Влейте сгущенное молоко и аккуратно перемешайте тесто до однородности.
Шаг 5. Вылейте тесто в форму и разровняйте.
Шаг 6. Выпекайте кекс в предварительно разогретой духовке около 40-50 минут. Проверьте готовность кекса деревянной шпажкой – она должна выходить сухой. Дайте кексу "Снежинка" остыть перед подачей.
Читайте также:
Песочное печенье с орехами и цедрой лимона: рецепт ароматной выпечки
Овсяное печенье с клюквой: простой рецепт ароматной выпечки
Печенье с миндальными хлопьями: рецепт ароматной и простой выпечки