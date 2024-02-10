Как открыть любую банку за 30 секунд: опытные хозяюшки всегда используют эти методы
Каждый из нас имел дело с разного рода банками — под закрутку, под закатку или жестяными. Иногда открыть такие консервы — настоящий квест.
Открыть банку без открывашки за 30 секунд может показаться невозможным заданием. Существуют простые и быстрые способы, которые помогут вам справиться с этой задачей без особых усилий, сообщает УНИАН.
Способ 1. Использование ложки.
- Возьмите обычную столовую ложку.
- Поместите кончик ложки в промежуток между крышкой и банкой.
- Твердо нажмите на ложку и двигайте ею вверх-вниз, чтобы слегка поддеть крышку.
- Продолжайте делать это по всему периметру крышки, пока она не начнет ослабевать и открываться.
Способ 2. Использование резиновой перчатки.
- Наденьте резиновую перчатку на руку.
- С хорошим захватом обхватите крышку банки.
- Вращайте крышку, прикладывая немного силы, пока она не начнет открываться.
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Способ 3. Горячая вода.
- Возьмите глубокую тарелку, налейте в нее немного кипятка.
- Поставьте в тарелку банку так, чтобы крышка была полностью в воде, и оставьте на несколько минут.
- После будет достаточно просто прокрутить ее – и банка откроется. Здесь есть важный нюанс: такой метод нельзя использовать с банкой, которую вы только достали из холодильника. Дайте ей нагреться до комнатной температуры, чтобы стекло не лопнуло при контакте с горячей водой.
Больше не нужно беспокоиться, если у вас под рукой нет открывашки. Эти простые способы позволят вам открыть банку всего за 30 секунд. Теперь вы готовы к любым неожиданным ситуациям в кухне.
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