"Пастуший пирог" на сковороде: рецепт простого и сытного ужина

Пирог готовят очень быстро, и обычно большая часть, если не все, ингредиенты уже есть под рукой. Он отлично сочетается с зеленым салатом или свежими овощами.

"Пастуший пирог" — традиционное британское блюдо, которое можно приготовить прямо на сковороде. Это отличный вариант для тех, кто ищет простой, но сытный ужин. В этом рецепте используются доступные ингредиенты и простые шаги приготовления, сообщает Taste of Home.

Ингредиенты

Для приготовления пирога понадобятся следующие продукты:

говяжий или бараний фарш — 500 г;

крупная луковица — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

зеленый горошек (свежий или замороженный) — 100 г;

картофель — 4 шт.;

сливочное масло — 50 г;

молоко — 100 мл;

томатная паста — 2 ст. л.;

бульон (мясной или овощной) — 200 мл;

3/4 стакана тертого сыра чеддер;

соль, перец, травы по вкусу.

Читайте также:

Тарталетки с салатом из тунца

Мясной рулет "Дроб де Мьель"

Луизианские мясные пирожки

Приготовление

Шаг 1. Приготовление начинки:

На среднем огне разогрейте сковороду и обжарьте фарш до готовности. Добавьте измельченный лук и морковь, обжаривайте до мягкости овощей. Введите томатную пасту, зеленый горошек и бульон. Приправьте солью, перцем и травами. Тушите на медленном огне 10-15 минут.

Шаг 2. Приготовление пюре:

Отварите картофель до готовности, затем разомните в пюре. Добавьте сливочное масло и молоко, хорошо перемешайте до гладкости. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Шаг 3. Формирование и запекание пирога:

Равномерно распределите мясную начинку по дну сковороды. Сверху выложите картофельное пюре, разравнивая ложкой. Сверху посыпьте сыром. Запекайте под крышкой на медленном огне 20-25 минут до образования румяной корочки.

Это блюдо станет замечательным и уютным ужином для всей семьи.

Читайте также:

Намазка для бутербродов с тунцом и авокадо

Горячие бутерброды с ветчиной, сыром и томатами

Горячие бутерброды с французским хлебом