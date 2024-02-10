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"Пастуший пирог" на сковороде: рецепт простого и сытного ужина

Татьяна Ковальчук
Фото: tasteofhome.com | Пастуший пирог

Пирог готовят очень быстро, и обычно большая часть, если не все, ингредиенты уже есть под рукой. Он отлично сочетается с зеленым салатом или свежими овощами.

"Пастуший пирог" — традиционное британское блюдо, которое можно приготовить прямо на сковороде. Это отличный вариант для тех, кто ищет простой, но сытный ужин. В этом рецепте используются доступные ингредиенты и простые шаги приготовления, сообщает Taste of Home.

Ингредиенты

Для приготовления пирога понадобятся следующие продукты:

  • говяжий или бараний фарш — 500 г;
  • крупная луковица — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • зеленый горошек (свежий или замороженный) — 100 г;
  • картофель — 4 шт.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • молоко — 100 мл;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • бульон (мясной или овощной) — 200 мл;
  • 3/4 стакана тертого сыра чеддер;
  • соль, перец, травы по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1. Приготовление начинки:

  1. На среднем огне разогрейте сковороду и обжарьте фарш до готовности.
  2. Добавьте измельченный лук и морковь, обжаривайте до мягкости овощей.
  3. Введите томатную пасту, зеленый горошек и бульон. Приправьте солью, перцем и травами.
  4. Тушите на медленном огне 10-15 минут.

Шаг 2. Приготовление пюре:

  1. Отварите картофель до готовности, затем разомните в пюре.
  2. Добавьте сливочное масло и молоко, хорошо перемешайте до гладкости.
  3. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Шаг 3. Формирование и запекание пирога:

  1. Равномерно распределите мясную начинку по дну сковороды.
  2. Сверху выложите картофельное пюре, разравнивая ложкой. Сверху посыпьте сыром.
  3. Запекайте под крышкой на медленном огне 20-25 минут до образования румяной корочки.

Это блюдо станет замечательным и уютным ужином для всей семьи.

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