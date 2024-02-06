Запеканка с куриным филе, шампиньонами и картофельным пюре: простой рецепт сытного ужина
Запеканка отлично сочетается с легкими овощными салатами или свежими овощами. Аппетитная и сытная запеканка обязательно понравится всем.
Запеканка с куриным филе, грибами и картофельным пюре – это блюдо, которое гарантирует сытость и удовольствие. Оно идеально подходит для уютного семейного ужина или в качестве основного блюда для встречи с друзьями. Сочетание нежного куриного мяса, ароматных грибов и мягкого картофельного пюре с золотистой корочкой – это настоящее кулинарное наслаждение, сообщает Say7.
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- шампиньоны — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- картофель — 6-7 шт.;
- молоко — 100 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- твердый сыр — 100 г;
- соль, перец — по вкусу;
- масло растительное — для жарки;
- зелень для украшения.
Читайте также:
Салат с авокадо, помидорами и ветчиной: простой рецепт без майонеза
Картофельный суп: рецепт сытного зимнего блюда
Тушеный хек с овощами: простой рецепт на каждый день
Приготовление:
Шаг 1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите и поперчите. На сковороде с растительным маслом обжарьте курицу до золотистой корочки. Выложите обжаренную курицу в отдельную тарелку. На той же сковороде обжарьте нарезанные шампиньоны и лук до мягкости.
Шаг 2. Картофель очистите, отварите в подсоленной воде до готовности и разомните в пюре. Добавьте в пюре молоко и сливочное масло, хорошо перемешайте до однородности.
Шаг 3. В форму для запекания выложите слой картофельного пюре, затем равномерно распределите курицу с грибами. Покройте оставшимся картофельным пюре. Посыпьте сверху тертым сыром.
Шаг 4. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут, пока не появится золотистая корочка.
Готовую запеканку украсьте свежей зеленью перед подачей.
Читайте также:
Спагетти с морепродуктами в сливочном соусе
Мясной рулет "Дроб де Мьель": традиционный рецепт румынской кухни