Запеканка с куриным филе, шампиньонами и картофельным пюре: простой рецепт сытного ужина

Запеканка отлично сочетается с легкими овощными салатами или свежими овощами. Аппетитная и сытная запеканка обязательно понравится всем.

Запеканка с куриным филе, грибами и картофельным пюре – это блюдо, которое гарантирует сытость и удовольствие. Оно идеально подходит для уютного семейного ужина или в качестве основного блюда для встречи с друзьями. Сочетание нежного куриного мяса, ароматных грибов и мягкого картофельного пюре с золотистой корочкой – это настоящее кулинарное наслаждение, сообщает Say7.

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

шампиньоны — 300 г;

лук — 1 шт.;

картофель — 6-7 шт.;

молоко — 100 мл;

сливочное масло — 50 г;

твердый сыр — 100 г;

соль, перец — по вкусу;

масло растительное — для жарки;

зелень для украшения.

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Приготовление:

Шаг 1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите и поперчите. На сковороде с растительным маслом обжарьте курицу до золотистой корочки. Выложите обжаренную курицу в отдельную тарелку. На той же сковороде обжарьте нарезанные шампиньоны и лук до мягкости.

Шаг 2. Картофель очистите, отварите в подсоленной воде до готовности и разомните в пюре. Добавьте в пюре молоко и сливочное масло, хорошо перемешайте до однородности.

Шаг 3. В форму для запекания выложите слой картофельного пюре, затем равномерно распределите курицу с грибами. Покройте оставшимся картофельным пюре. Посыпьте сверху тертым сыром.

Шаг 4. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут, пока не появится золотистая корочка.

Готовую запеканку украсьте свежей зеленью перед подачей.

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