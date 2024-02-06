Суп с охотничьими колбасками и фасолью: питательно и очень вкусно

Наваристый суп идеально подойдет для обеда или ужина, особенно в холодное время года, когда хочется чего-то сытного и горячего.

Суп с охотничьими колбасками и фасолью – это насыщенное, питательное блюдо, которое согревает и радует своим неповторимым вкусом. Он прекрасно подходит для холодных дней и станет отличным выбором для семейного обеда или ужина, пишет Say7.

Ингредиенты:

охотничьи колбаски — 300 г;

фасоль (консервированная или замоченная на ночь в воде) — 1 банка или 200 г;

картофель — 3-4 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

помидоры в собственном соку — 1 банка;

бульон или вода — 1,5 л;

лавровый лист — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

зелень для украшения.

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Приготовление:

Шаг 1. Нарежьте колбаски кружочками. Картофель очистите и нарежьте кубиками, морковь нарежьте кружочками или полукружиями, лук мелко нашинкуйте. Чеснок измельчите.

Шаг 2. На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарьте колбаски до золотистой корочки. Переложите их в тарелку.

Шаг 3. На той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и тушите несколько минут. В конце добавьте чеснок и тушите еще 1-2 минуты.

Шаг 4. В кастрюле доведите до кипения бульон или воду. Добавьте картофель, обжаренные лук и морковь, а также колбаски. Варите на среднем огне до готовности картофеля.

Шаг 5. Добавьте в суп фасоль и помидоры из банки. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте лавровый лист. Варите еще 5-7 минут. Готовый суп украсьте зеленью перед подачей. Подавать его можно со сметаной.

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