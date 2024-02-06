Суп с охотничьими колбасками и фасолью: питательно и очень вкусно
Наваристый суп идеально подойдет для обеда или ужина, особенно в холодное время года, когда хочется чего-то сытного и горячего.
Суп с охотничьими колбасками и фасолью – это насыщенное, питательное блюдо, которое согревает и радует своим неповторимым вкусом. Он прекрасно подходит для холодных дней и станет отличным выбором для семейного обеда или ужина, пишет Say7.
Ингредиенты:
- охотничьи колбаски — 300 г;
- фасоль (консервированная или замоченная на ночь в воде) — 1 банка или 200 г;
- картофель — 3-4 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- помидоры в собственном соку — 1 банка;
- бульон или вода — 1,5 л;
- лавровый лист — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- зелень для украшения.
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Приготовление:
Шаг 1. Нарежьте колбаски кружочками. Картофель очистите и нарежьте кубиками, морковь нарежьте кружочками или полукружиями, лук мелко нашинкуйте. Чеснок измельчите.
Шаг 2. На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарьте колбаски до золотистой корочки. Переложите их в тарелку.
Шаг 3. На той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и тушите несколько минут. В конце добавьте чеснок и тушите еще 1-2 минуты.
Шаг 4. В кастрюле доведите до кипения бульон или воду. Добавьте картофель, обжаренные лук и морковь, а также колбаски. Варите на среднем огне до готовности картофеля.
Шаг 5. Добавьте в суп фасоль и помидоры из банки. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте лавровый лист. Варите еще 5-7 минут. Готовый суп украсьте зеленью перед подачей. Подавать его можно со сметаной.
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