Вкуснейшие сырные палочки с кунжутом: нужно всего 4 ингредиента

Палочки получаются ароматными, с хрустящей корочкой и сырной начинкой. Они станут отличным дополнением к вашему столу и порадуют гостей.

Сырные палочки с кунжутом из готового слоеного теста — это быстрый и удобный способ приготовить вкусную закуску. Этот рецепт идеально подходит, когда нужно что-то вкусное к чаю или в качестве закуски к фильму. Готовое слоеное тесто экономит время, а кунжут добавляет палочкам особенный аромат и хруст, пишет Meta.

Ингредиенты:

готовое слоеное тесто — 1 упаковка;

твердый сыр (например, пармезан или чеддер) — 100 г;

кунжут — 3 столовые ложки;

яйцо куриное — 1 шт.

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Приготовление:

Шаг 1. Разморозьте слоеное тесто в соответствии с инструкцией на упаковке. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Взбейте яйцо в отдельной миске.

Шаг 2. Раскатайте слоеное тесто на листе пергаментной бумаги до толщины около 3-4 мм. Посыпьте тесто тертым сыром, солью и перцем. Нарежьте тесто на полоски шириной около 2 см. Каждую полоску скрутите, создавая спиральную форму. Обмакните каждую палочку в взбитое яйцо, а затем обваляйте в кунжуте.

Шаг 3. Выложите сырные палочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Оставьте небольшое расстояние между ними, так как тесто будет расширяться при выпекании. Выпекайте в предварительно разогретой до 200°C духовке в течение 15-20 минут до золотистого цвета. Готовые сырные палочки охладите немного перед подачей.

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