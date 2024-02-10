Рецепт фасоли с грибами в томатно-сметанном соусе: вкусное блюдо для всей семьи
Фасоль с грибами может подаваться как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясным блюдам.
Если вы ищете что-то сытное, но в то же время легкое и питательное, то рецепт фасоли с грибами в томатно-сметанном соусе — идеальный выбор. Это блюдо отличается своим насыщенным вкусом и простотой приготовления, пишет Meta.
Ингредиенты:
- фасоль (белая или красная) — 400 г (можно использовать консервированную);
- шампиньоны — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- томатная паста — 2 ст.л.;
- сметана — 150 мл;
- растительное масло — для жарки;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень (петрушка или укроп) — для украшения.
Читайте также:
Вкуснейшие сырные палочки с кунжутом
Суп с охотничьими колбасками и фасолью
Приготовление:
Шаг 1. Если вы используете сухую фасоль, замочите ее на ночь, а затем отварите до готовности. Если используете консервированную, просто откиньте ее на дуршлаг.
Шаг 2. Нарежьте грибы и лук мелкими кубиками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте грибы и жарьте до готовности.
Шаг 3. К грибам добавьте фасоль, томатную пасту, выдавленный через пресс чеснок, соль и перец по вкусу. Перемешайте и тушите пару минут.
Шаг 4. Добавьте сметану, перемешайте и тушите еще 5-7 минут на медленном огне. В конце добавьте нарезанную зелень.
Это блюдо идеально подойдет как для обеда, так и для ужина.
Читайте также:
Запеканка с куриным филе, шампиньонами и картофельным пюре
Спагетти с морепродуктами в сливочном соусе