Пирог с тыквой и курицей под сливочно-сырной заливкой: рецепт ароматной домашней выпечки

Пирог с начинкой из тыквы и куриного мяса обладает невероятным вкусом и ароматом. Это блюдо отлично подойдет как для обеда, так и для ужина в кругу семьи. Подавайте пирог теплым, чтобы в полной мере насладиться вкусным блюдом.

Пирог с тыквой и курицей под сливочно-сырной заливкой – это настоящее гастрономическое наслаждение, сочетающее в себе нежность куриного мяса, сладость тыквы и пикантность сливочно-сырной заливки. Этот пирог станет украшением любого стола и непременно порадует всех любителей оригинальных и вкусных блюд, пишет Say7.

Ингредиенты

Для теста:

200 г муки;

100 г сливочного масла;

1 яйцо;

2-3 ст.л. холодной воды;

щепотка соли.

Для начинки:

300 г куриного филе;

300 г тыквы;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

соль, перец – по вкусу.

Для заливки:

200 мл сливок 20-30%;

100 г твердого сыра;

2 яйца;

соль, мускатный орех – по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1. В миске смешайте муку с солью, добавьте нарезанное кубиками сливочное масло. Рубите масло с мукой до образования крошки. Добавьте яйцо и холодную воду, замесите тесто. Оберните тесто пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут.

Шаг 2. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до готовности. Тыкву нарежьте кубиками, лук и чеснок мелко нашинкуйте. Обжарьте лук с чесноком до золотистого цвета, добавьте тыкву, тушите под крышкой до мягкости. Смешайте тыкву с курицей, посолите и поперчите.

Шаг 3. В миске взбейте яйца с солью и мускатным орехом, добавьте сливки. Твердый сыр натрите на мелкой терке и добавьте в смесь.

Шаг 4. Тесто раскатайте и уложите в форму для запекания, сделав бортики. Выложите начинку из курицы и тыквы, равномерно залейте сливочно-сырной заливкой.

Шаг 5. Запекайте пирог в предварительно разогретой духовке при 180°C около 40-45 минут до золотистой корочки.

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