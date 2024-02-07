Рецепт овощного салата с кускусом: полноценное блюдо в любое время дня
Салат с кускусом и овощами – настоящее находка для любителей легких и одновременно насыщенных блюд. Простота приготовления и яркий вкус сделают его одним из любимых в вашем меню.
Легкий и питательный овощной салат с кускусом, авокадо, болгарским перцем и маслинами – идеальное блюдо для тех, кто следит за фигурой. Этот салат не только вкусный, но и крайне полезный, благодаря сочетанию свежих овощей и оливкового масла. Идеален как для обеда, так и для ужина, сообщает Ivona.
Ингредиенты:
- кускус – 1 стакан;
- вода – 1 стакан;
- спелый авокадо – 1 шт.;
- болгарский перец (любого цвета) – 1 шт.;
- черные маслины без косточек – 100 г;
- оливковое масло extra virgin – 2 ст.л.;
- сок лимона – 2 ст.л.;
- соль, свежемолотый черный перец – по вкусу;
- свежая зелень (петрушка или кинза) – для украшения.
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Пошаговое приготовление:
- Подготовьте кускус. Залейте кускус кипящей водой, накройте крышкой и оставьте на 5 минут. Затем вилкой разрыхлите кускус и дайте ему остыть до комнатной температуры.
- Подготовьте овощи. Авокадо очистите от кожуры и косточки, нарежьте небольшими кубиками. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте также небольшими кубиками. Маслины разрежьте пополам.
- Смешайте ингредиенты. В большой миске смешайте остывший кускус, подготовленные авокадо, болгарский перец и маслины. Добавьте оливковое масло и свежевыжатый сок лимона. Посолите и поперчите по вкусу.
- Дайте настояться. Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике около 30 минут, чтобы вкусы ингредиентов максимально раскрылись.
- Украсьте и подавайте. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.
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