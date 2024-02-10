Пойду что-то съем: какие продукты поднимают настроение

Вкусная еда не только помогает отвлечься от каких-либо неприятностей и забот. Многие продукты способны улучшить настроение и здоровье.

Настроение и пища тесно связаны. Некоторые продукты могут способствовать выработке "гормонов счастья", таких как серотонин и дофамин, улучшая наше эмоциональное состояние, сообщает Mens Life.

Продукты, которые помогут вам почувствовать себя счастливее и бодрее:

1. Шоколад.

Шоколад – это классический продукт для поднятия настроения. Особенно полезен темный шоколад, содержащий больше какао. Он стимулирует выработку эндорфинов – гормонов счастья.

2. Орехи и семечки.

Богатые омега-3 жирными кислотами и магнием, орехи и семечки, такие как грецкие орехи, миндаль и семена льна, могут улучшить настроение и снизить чувство усталости.

3. Бананы.

Бананы содержат витамин B6, который помогает организму производить серотонин. Также бананы богаты калием и сложными углеводами, которые могут помочь вам чувствовать себя сытыми и удовлетворенными.

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4. Овсянка.

Овсянка медленно усваивается, обеспечивая стабильный уровень сахара в крови, что может помочь избежать внезапных перепадов настроения. Также она содержит селен, который может улучшить настроение.

5. Жирная рыба.

Лосось, сардины и другие виды жирной рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, которые могут способствовать уменьшению депрессии.

6. Яйца.

Яйца являются отличным источником белка и витамина D, а также содержат холин, который может повышать настроение и улучшать когнитивные функции.

7. Шпинат и листовая зелень.

Эти продукты богаты фолиевой кислотой, дефицит которой связан с депрессией. Включение в рацион шпината, кале и других листовых зеленых поможет вам чувствовать себя лучше.

8. Кофе.

Чашка кофе способна привести в порядок мысли и дать возможность сосредоточиться на основных делах. По утрам многие после кофе чувствуют себя бодрее и энергичнее. Но употребляя кофе, надо помнить, что содержащийся в этом напитке кофеин может стать причиной бессонницы, депрессии и ухудшения концентрации ума. Поэтому без фанатизма.

Включение в свой ежедневный рацион продуктов, способных улучшить настроение, – это простой способ позаботиться о своем эмоциональном благополучии. Помните, что сбалансированное питание в сочетании с достаточным количеством сна, умеренными физическими нагрузками и техниками релаксации может существенно повысить ваше качество жизни и уровень счастья.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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