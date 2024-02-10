Популярная закуска "Кесадилья": простой рецепт мексиканской кухни
Кесадилья — это отличный вариант для быстрого и вкусного перекуса. Экспериментируйте с начинками, добавляя свои любимые ингредиенты, чтобы каждый раз открывать для себя новые вкусы.
Кесадилья – это популярная мексиканская закуска, которая покорила сердца гурманов по всему миру. Это блюдо простое в приготовлении, но невероятно вкусное и ароматное. Лепешки быстро готовятся с обеих сторон на чугунной сковороде комал, после чего они готовы стать кесадильями. В начинку всегда входит сыр, предпочтительно сорта, которые хорошо плавятся при нагревании. Дополнительные ингредиенты практически безграничны: свежее или остатки мяса, птицы, колбасы, морепродукты, грибы, свежие овощи, картофель, перец чили, травы и специи. Начинку выкладывают на половину лепешки, которую затем складывают в форме полумесяца и подрумянивают равномерно с обеих сторон. Кесадильи подаются горячими с соусами и приправами, такими как красная или зеленая сальса, сметана, гуакамоле, свежие овощи и салат, сообщает Taste Atlas. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить кесадилью дома, чтобы порадовать себя и своих близких этим замечательным угощением.
Ингредиенты:
- тортильи из пшеничной муки – 4 шт.;
- куриное филе – 200 г;
- сыр чеддер (или любой другой твердый сыр) – 150 г;
- помидоры – 2 шт.;
- сладкий болгарский перец – 1 шт.;
- лук красный – 1 шт.;
- зелень (кинза, петрушка) – по вкусу;
- приправы (чили, орегано, соль, перец) – по вкусу;
- растительное масло – для жарки.
Читайте также:
Намазка для бутербродов с тунцом и авокадо
Горячие бутерброды с ветчиной, сыром и томатами
Горячие бутерброды с французским хлебом
Приготовление:
Шаг 1. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на сковороде с добавлением приправ до готовности. Отставим в сторону.
Шаг 2. Сыр на терке натираем на крупной терке. Помидоры и болгарский перец моем, чистим и нарезаем мелкими кубиками. Лук красный мелко нарезаем. Зелень мелко рубим.
Шаг 3. На половину тортильи выкладываем кусочки куриного филе, сверху распределяем помидоры, болгарский перец, лук и зелень. Посыпаем все это тертым сыром. Слегка посыпаем приправами.
Шаг 4. Складываем тортилью пополам так, чтобы начинка оказалась внутри, и обжариваем на сухой сковороде с каждой стороны до золотистой корочки. Чтобы сыр хорошо расплавился, кесадилью можно накрыть крышкой на время жарки.
Шаг 5. Готовую кесадилью вынимаем из сковороды, даем остыть в течение минуты и нарезаем на порционные кусочки. Подаем с гуакамоле, сметаной или любым другим соусом на ваш выбор.
Читайте также:
Как приготовить французские тосты с яблоками
Тосты с сыром рикотта: лучшее начало рабочего дня
Вегетарианские бутерброды с овощами и зеленью