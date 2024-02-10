Утка с гречкой и грибами в горшочках: сытный, простой и ароматный ужин

Утка с шампиньонами получается невероятно нежной, сочной и ароматной. Это блюдо точно станет украшением вашего стола и подарит тепло и уют вашему дому.

Приготовление блюд в горшочках всегда добавляет особенный шарм и вкус, делая каждое блюдо по-настоящему домашним. Утка с гречкой и грибами – это насыщенное, ароматное и очень вкусное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола. Этот рецепт позволит приготовить эту вкуснятину без особых усилий, пишет Say7.

Ингредиенты:

утиное филе – 500 г;

гречневая крупа – 1 стакан;

шампиньоны (или любые другие грибы) – 300 г;

лук репчатый – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

чеснок – 2-3 зубчика;

соль, перец – по вкусу;

лавровый лист – 2 шт.;

растительное масло – для жарки;

вода или бульон – 2 стакана.

Читайте также:

Суп с индейкой и пшеном

Рецепт овощного салата с кускусом

Пирог с тыквой и курицей под сливочно-сырной заливкой

Приготовление:

Шаг 1. Гречку промываем под проточной водой и отвариваем до полуготовности. Откидываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода.

Шаг 2. Утку нарезаем порционными кусочками, слегка обжариваем на сковороде до золотистой корочки. Перекладываем в горшочки.

Шаг 3. Грибы чистим и нарезаем пластинками. Лук и морковь чистим и мелко нарезаем. Чеснок измельчаем. Все обжариваем на сковороде до мягкости, затем добавляем к утке в горшочки.

Шаг 4. К утке и овощам добавляем полуготовую гречку, солим, перчим, добавляем лавровый лист и заливаем водой или бульоном так, чтобы жидкость покрыла содержимое горшочков на два пальца.

Шаг 5. Закрываем горшочки крышками и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1-1,5 часа. Готовность проверяем осторожно открыв крышку – утка должна стать мягкой, а гречка впитать в себя все ароматы и стать невероятно вкусной.

Готовое блюдо подаем прямо в горшочках, украсив зеленью.

Читайте также:

Вкуснейшие сырные палочки с кунжутом

Ленивые вареники с маком

Запеканка с куриным филе, шампиньонами и картофельным пюре