Итальянские пирожные "Соффиони": десерт, который называют "Письмами любви"
Воздушные пирожные станут украшением любого стола и подарят настоящее наслаждение каждому, кто их попробует.
"Соффиони" — это воздушные итальянские пирожные, которые покорят ваше сердце своей нежностью и изысканным вкусом. Секрет их уникальности кроется в сочетании ароматного теста и кремовой начинки. Приготовление этих десертов — истинное искусство, которое теперь доступно и вам, пишет УНИАН.
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 250 г;
- сахар — 150 г;
- масло сливочное — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- ванильный сахар — 1 пакетик.
Для крема:
- молоко — 500 мл;
- желтки — 3 шт.;
- сахар — 120 г;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- ванильный экстракт — 1 ч.л.
Для украшения:
- сахарная пудра — по вкусу;
- ягоды или фрукты — по желанию.
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Приготовление
1. В глубокой миске смешайте муку с сахаром, разрыхлителем и ванильным сахаром.
Добавьте сливочное масло, нарезанное маленькими кубиками, и яйца. Замесите тесто до однородности. Оберните тесто пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.
2. В сотейнике смешайте желтки, сахар и кукурузный крахмал. Постепенно добавляя молоко, взбивайте смесь венчиком до однородности. Поставьте сотейник на медленный огонь, добавьте ваниль и варите, постоянно помешивая, до загустения. Охладите крем.
3. Разогрейте духовку до 180°C. Тесто раскатайте в лист толщиной около 5 мм и вырежьте круглыми формочками. Выложите круги на противень, застеленный бумагой для выпечки, и выпекайте 10-15 минут до золотистого цвета. После остывания каждый круг аккуратно разрежьте пополам и заполните кремом. Готовые пирожные и посыпьте сверху сахарной пудрой.
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