Пирог со шпинатом и фетой: простой рецепт ароматной домашней выпечки
Пирог из теста на основе сливочного масла и сметаны — это вкусное и сытное блюдо, которое порадует вас и ваших близких своим неповторимым вкусом.
Пирог со шпинатом и фетой получается очень нежным и рассыпчатым. Приготовленный по простому рецепту, он сочетает в себе нежные листья шпината, ароматный сыр фета и хрустящее тесто, создавая уникальное и вкусное блюдо. Идеален как для праздничного стола, так и для повседневного ужина, сообщает Recipe.
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 3 стакана;
- сливочное масло (холодное) — 200 г;
- сметана — 1 стакан;
- соль — 1 ч.л.;
- яйцо (для смазывания) — 1 шт.
Для начинки:
- свежий шпинат — 600 г;
- сыр фета — 200 г;
- лук репчатый — 1 большой;
- яйца — 3 шт.;
- оливковое масло — 2 ст.л.;
- соль, черный перец — по вкусу;
- мускатный орех — щепотка.
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Приготовление
Шаг 1. Муку просейте в глубокую миску, добавьте соль. Сливочное масло нарежьте маленькими кубиками и добавьте к муке. Перетирайте муку с маслом руками до образования крошки. Добавьте сметану и быстро замесите тесто. Не перемешивайте слишком долго, чтобы тесто осталось рассыпчатым. Сформируйте шар, оберните его пленкой и уберите в холодильник на 1 час.
Шаг 2. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде с оливковым маслом до золотистости. Шпинат промойте, грубо нарежьте и добавьте к луку. Тушите до уменьшения объема. Посолите и поперчите, добавьте мускатный орех. Снимите с огня, дайте остыть. Вбейте яйца, добавьте крошеную фету, перемешайте.
Шаг 3. Разогрейте духовку до 180°C. Тесто разделите на две части. Одну часть раскатайте и выложите в форму, сформировав бортики. Равномерно распределите начинку на тесто.
Вторую часть теста раскатайте и накройте сверху начинку. Края теста защипните, сделайте несколько проколов вилкой на верхушке пирога, смажьте весь пирог взбитым яйцом.
Шаг 4. Выпекайте в течение 40-45 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть перед подачей.
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