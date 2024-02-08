Блинчики "Креп Сюзетт": французская классика на вашем столе

Блинчики с апельсиновым соусом – это великолепный десерт, который пробуждает воображение и уносит в мир французской кухни. Этот рецепт позволит вам насладиться изысканным сочетанием цитрусовых и ликера, дополненным тонким ароматом фламбе.

"Креп Сюзетт" – это не просто блинчики, это настоящая французская классика, которая завоевала сердца гурманов по всему миру благодаря своему утонченному вкусу и аромату. Подаваемые с апельсиновым соусом и фламбе, эти блинчики станут настоящим украшением вашего стола, пишет Say7.

Ингредиенты

Для блинчиков:

1 стакан муки;

2 яйца;

1,5 стакана молока;

2 столовые ложки сахара;

щепотка соли;

2 столовые ложки растопленного сливочного масла;

масло для жарки.

Для соуса:

сок 2 апельсинов;

цедра 1 апельсина;

100 г сахара;

100 г сливочного масла;

50 мл ликера "Куантро" или "Гранд Марнье".

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Приготовление

Шаг 1. В глубокой миске смешайте муку, сахар и соль. В отдельной миске взбейте яйца с молоком и постепенно добавьте к сухим ингредиентам, перемешивая до однородности. Добавьте растопленное сливочное масло, хорошо перемешайте. Дайте тесту настояться 30 минут.

Шаг 2. Разогрейте сковороду, смажьте немного маслом. Выливайте немного теста, равномерно распределяя по поверхности сковороды, чтобы получились тонкие блинчики. Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон. Повторите до исчерпания теста.

Шаг 3. Для соуса в кастрюльке на среднем огне растопите сливочное масло с сахаром, добавьте апельсиновый сок и цедру. Варите на медленном огне, пока соус не загустеет.

Шаг 4. Каждый блинчик сложите вчетверо и выложите на сковороду или в кастрюлю. Залейте апельсиновым соусом и прогрейте на слабом огне. Затем аккуратно влейте ликер, и, если есть возможность, подожгите для фламбе. Подавайте горячими.

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