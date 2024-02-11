Где нужно ставить денежное дерево, чтобы привлечь богатство: правила фен-шуй
Толстянка или Крассула — растение неприхотливое и "удобное" для каждого. А еще некоторые верят, что оно способно притягивать богатство.
Денежное дерево или Крассула давно считается символом финансового благополучия и процветания. Согласно фен-шуй, правильное расположение этого растения в доме может привлечь богатство и удачу в делах, пишет РБК-Украина.
Несколько советов, куда лучше всего поставить денежное дерево, чтобы активизировать положительную энергию и привлечь финансовое благополучие:
1. Юго-Восточная часть дома или офиса.
Юго-Восток в учении фен-шуй ассоциируется с зоной богатства и изобилия. Размещение денежного дерева в этой части дома способствует притяжению финансовых потоков и увеличению благосостояния.
2. Рабочее место или стол.
Поставьте денежное дерево на свой рабочий стол или в непосредственной близости от него, чтобы стимулировать успех в карьере и делах. Это поможет улучшить концентрацию, принести удачу в деловых начинаниях и укрепить финансовую стабильность.
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3. Зона входа в дом.
Размещение Крассулы у входа в жилище символизирует приветствие удачи и процветания в ваш дом. Это также служит знаком гостеприимства и открытости к новым возможностям и знакомствам, которые могут привести к финансовому успеху.
4. Близость с элементами воды.
Вода в фен-шуй является символом богатства, поэтому рядом с аквариумом или декоративным фонтанчиком денежное дерево будет чувствовать себя особенно комфортно. Это сочетание способствует "течению" энергии благосостояния в ваш дом.
5. Избегайте негативных зон.
Старательно избегайте размещения Крассулы в ванных комнатах или туалетах, так как эти места ассоциируются с утечкой энергии и благосостояния. Также не ставьте растение в спальне, где оно может нарушить спокойный сон и личное пространство.
Денежное дерево не только украсит ваш интерьер, но и станет мощным талисманом для привлечения финансового благополучия. Важно не только правильно выбрать место для Крассулы, но и ухаживать за ней с любовью и заботой, тем самым подпитывая ее энергию благополучия и процветания.
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