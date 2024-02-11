"Ежики" из фарша с рисом в томатной подливке: быстрый ужин или обед на сковородке
Шарики из фарша с рисом под томатной подливкой станут вашим спасением, когда хочется приготовить что-то простое, но очень вкусное и сытное.
"Ежики" из фарша с рисом – это ностальгическое и в то же время универсальное блюдо, которое подходит как для повседневного обеда, так и для уютного семейного ужина. Подаваемые с ароматной томатной подливкой, особые тефтельки не только радуют вкусом, но и выглядят очень аппетитно на тарелке. Гарнир к такому мясному блюду уже не нужен, пишет 1000.menu.
Ингредиенты
Для тефтелек:
- фарш мясной (смешанный или говяжий) – 500 г;
- рис – 100 г (лучше взять длиннозерный);
- лук – 1 шт. (мелко нарезанный);
- яйцо – 1 шт.;
- соль, перец – по вкусу;
- масло растительное – для жарки.
Для томатной подливки:
- томатная паста – 2 ст.л.
- вода – 300 мл
- мука – 1 ст.л.
- сахар – 1 ч.л. (по желанию)
- соль, специи – по вкусу.
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Приготовление
- Отварите рис до полуготовности, чтобы он оставался слегка твердым. Откиньте на сито и дайте остыть.
- В глубокой миске смешайте фарш, остывший рис, мелко нарезанный лук и яйцо. Тщательно перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.
- Сформируйте из полученной массы небольшие шарики, размером с грецкий орех, и немного сплюсните их для устойчивости на сковороде.
- На разогретой с растительным маслом сковороде обжарьте "ежики" с двух сторон до золотистой корочки.
- В отдельной сковороде разведите муку до состояния легкой золотистости, добавьте томатную пасту, воду, сахар, соль и специи. Перемешайте и доведите до кипения.
- Переложите поджаренные "ежики" в сковороду с томатной подливкой, накройте крышкой и тушите на медленном огне 20-25 минут.
- Подавайте "ежики" горячими, полив томатной подливкой. Отлично сочетаются с любым гарниром: от картофельного пюре до свежих овощных салатов.
Наслаждайтесь каждым кусочком этого замечательного блюда!
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