Волованы из слоеного теста с курицей, грибами и сыром: рецепт оригинальной закуски

Волованы с нежной аппетитной начинкой очень легкие в приготовлении. Они имеют изысканные вкус и обязательно понравятся вашим близким и друзьям.

Волованы из слоеного теста — элегантное блюдо, которое превратит ваш обед или ужин в настоящий праздник вкуса. Волованы из слоеного теста с курицей, грибами и сыром — это сочетание хрустящей текстуры теста с ароматной начинкой. Этот рецепт не только порадует ваших гостей изысканным вкусом, но и станет украшением стола, пишет Say7.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 500 г;

куриное филе — 300 г;

шампиньоны — 200 г;

лук — 1 шт.;

твердый сыр — 100 г;

сливки 20% — 100 мл;

соль, перец — по вкусу;

яйцо для смазывания — 1 шт.;

свежая зелень для украшения.

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Приготовление:

Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Шампиньоны и лук нарежьте тонкими ломтиками. Сыр натрите на крупной терке. На среднем огне обжарьте курицу до золотистой корочки. Добавьте лук и грибы, жарьте до готовности овощей. Затем влейте сливки, посолите и поперчите по вкусу. Тушите на медленном огне 5-7 минут. Слоеное тесто разморозьте и раскатайте. Вырежьте круглые основы для волованов. Из части кругов вырежьте меньшие круги, оставляя кольца. На каждую основу положите кольцо, смазав края водой для лучшей склейки. В центр каждого волована выложите начинку из курицы и грибов, сверху посыпьте тертым сыром. Смажьте волованы взбитым яйцом. Выпекайте в духовке, разогретой до 200°C, около 20-25 минут до золотистой корочки. Подавайте волованы горячими, украсив свежей зеленью.

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