Волованы из слоеного теста с курицей, грибами и сыром: рецепт оригинальной закуски
Волованы с нежной аппетитной начинкой очень легкие в приготовлении. Они имеют изысканные вкус и обязательно понравятся вашим близким и друзьям.
Волованы из слоеного теста — элегантное блюдо, которое превратит ваш обед или ужин в настоящий праздник вкуса. Волованы из слоеного теста с курицей, грибами и сыром — это сочетание хрустящей текстуры теста с ароматной начинкой. Этот рецепт не только порадует ваших гостей изысканным вкусом, но и станет украшением стола, пишет Say7.
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 500 г;
- куриное филе — 300 г;
- шампиньоны — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- сливки 20% — 100 мл;
- соль, перец — по вкусу;
- яйцо для смазывания — 1 шт.;
- свежая зелень для украшения.
Читайте также:
Ленивые пирожки с луком и яйцом на сковороде
Рецепт овощного салата с кускусом
Пирог с тыквой и курицей под сливочно-сырной заливкой
Приготовление:
- Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Шампиньоны и лук нарежьте тонкими ломтиками. Сыр натрите на крупной терке.
- На среднем огне обжарьте курицу до золотистой корочки. Добавьте лук и грибы, жарьте до готовности овощей. Затем влейте сливки, посолите и поперчите по вкусу. Тушите на медленном огне 5-7 минут.
- Слоеное тесто разморозьте и раскатайте. Вырежьте круглые основы для волованов. Из части кругов вырежьте меньшие круги, оставляя кольца. На каждую основу положите кольцо, смазав края водой для лучшей склейки.
- В центр каждого волована выложите начинку из курицы и грибов, сверху посыпьте тертым сыром.
- Смажьте волованы взбитым яйцом. Выпекайте в духовке, разогретой до 200°C, около 20-25 минут до золотистой корочки.
- Подавайте волованы горячими, украсив свежей зеленью.
Читайте также:
Салат с авокадо, помидорами и ветчиной: простой рецепт без майонеза
Картофельный суп: рецепт сытного зимнего блюда
Тушеный хек с овощами: простой рецепт на каждый день