Какое копеечное средство сможет отстирать любое полотенце: будут как новые

Часто хозяйки замечают, что полотенце теряет свой изначальный вид сразу после первой стирки. Когда-то мягкое и пушистое, оно становится твердым и не приносит никакого комфорта. Но не спешите отчаиваться, решение этой проблемы есть.

Полотенца со временем могут потерять свою мягкость и впитывающие свойства, стать жесткими и приобрести неприятный запах. Использование уксуса и соды – это натуральный и эффективный способ, который поможет вам вернуть полотенцам свежесть и мягкость. Этот метод не только экологичен, но и экономичен, а также безопасен для большинства тканей, сообщает УНИАН.

Почему уксус и сода?

Уксус – это натуральный смягчитель ткани, который также помогает удалять неприятные запахи и остатки стирального порошка. Сода, в свою очередь, эффективно борется с пятнами и жесткостью воды, придавая тканям мягкость.

Читайте также:

Как часто надо стирать полотенца

Как часто и как правильно стирать мягкие игрушки

Использование специального пакета для стирки

Инструкция по применению:

1. Предварительная обработка.

Для начала замочите полотенца в горячей воде с добавлением полстакана пищевой соды на 30 минут. Это поможет размягчить ткань и подготовить ее к дальнейшей стирке.

2. Стирка.

Поместите полотенца в стиральную машину и добавьте обычное количество стирального средства. В отсек для ополаскивателя влейте полстакана белого уксуса. Установите стирку на длинную программу с использованием горячей воды, если это допустимо для ваших полотенец.

3. Дополнительное полоскание.

После завершения стирки запустите дополнительный цикл полоскания, чтобы убедиться, что из ткани удалены все остатки средств.

4. Сушка.

Если возможно, сушите полотенца на открытом воздухе для достижения максимальной мягкости и свежести. В противном случае используйте сушилку, добавив в нее несколько чистых теннисных мячиков, которые помогут разбить комки и сделать полотенца более пушистыми.

Дополнительные советы:

Используйте этот метод не чаще раза в месяц, чтобы избежать излишнего износа ткани. Для поддержания свежести полотенец между стирками, регулярно проветривайте ванную комнату и не допускайте накопления влаги.

Применение уксуса и соды для стирки полотенец – это простой и доступный способ, который поможет вам сохранить их мягкость и свежесть на долгое время. Попробуйте, и вы удивитесь результату!

Читайте также:

Причины неприятного запаха в доме: как их избежать

Польза хозяйственного мыла: 10 способов применения в быту

Чтобы не потерял форму: как правильно стирать и сушить кашемировый свитер