Салат из пекинской капусты с сухариками и колбасой: хрустящее удовольствие за 15 минут

Салат с пекинской капустой – настоящее находка для любителей легких и одновременно насыщенных блюд. Простота приготовления и яркий вкус сделают его одним из любимых в вашем меню.

Невероятно вкусный и хрустящий салат из пекинской капусты станет изюминкой любого стола. Сочетание свежих овощей, сухариков и ароматной колбасы с майонезной заправкой не только радует вкусом, но и добавляет блюду разнообразие текстур, сообщает 1000.menu.

Ингредиенты:

пекинская капуста – 1 шт. (среднего размера);

копченая колбаса – 200 г;

огурцы свежие – 2 шт.;

сухарики – 100 г;

майонез – по вкусу;

соль, перец – по вкусу.

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Приготовление:

Нарежьте пекинскую капусту тонкими полосками. Лучше всего использовать острый нож, чтобы капуста оставалась хрустящей. Поместите нарезанную капусту в глубокую миску. Колбасу нарежьте небольшими кубиками или полосками, в зависимости от ваших предпочтений. Огурцы также нарежьте кубиками. Добавьте колбасу и огурцы к капусте. Если у вас есть готовые сухарики, просто добавьте их в салат. Если желаете приготовить их самостоятельно, нарежьте хлеб кубиками и подсушите в духовке или на сковороде до золотистого цвета. Добавьте майонез по вкусу. Тщательно перемешайте салат, чтобы все ингредиенты обволоклись майонезом. По желанию можно добавить немного соли и перца для более выраженного вкуса. Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике около 15 минут, чтобы вкусы ингредиентов соединились. Однако не оставляйте салат на долгое время, чтобы сухарики не размякли.

Этот салат порадует вас и ваших гостей своей простотой, вкусом и хрустящей текстурой. Идеален как для повседневного обеда, так и для праздничного ужина. Попробуйте, и он обязательно займет одно из центральных мест на вашем столе!

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