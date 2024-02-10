Заливной пирог с картофелем на кефире: сытное блюдо для всей семьи на скорую руку
Заливной пирог с картофелем на кефире — отличный выбор для тех, кто ценит простоту и вкус домашней еды. Этот пирог можно подавать как в горячем, так и в холодном виде, он отлично сочетается с различными соусами и салатами.
Заливной пирог с картофелем на кефире — это простое, но невероятно вкусное блюдо, идеально подходящее для уютного семейного ужина. Благодаря сочетанию нежного картофеля и ароматной заливки на кефире, пирог получается сочным и аппетитным. Приготовление не требует особых кулинарных навыков и займет немного времени, сообщает 1000.menu.
Ингредиенты:
- картофель — 4-5 средних клубня;
- лук — 1 большая головка;
- кефир — 250 мл;
- яйца — 2 штуки;
- мука — 150 г;
- разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- зелень (укроп, петрушка) — для добавления в начинку.
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Приготовление:
- Картофель очистите и нарежьте тонкими слайсами или натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте.
- На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте картофель и обжаривайте все вместе около 5 минут. Посолите и поперчите по вкусу. В конце добавьте мелко нарезанную зелень.
- В глубокой миске взбейте яйца с кефиром. Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем, продолжая взбивать до получения однородного теста. Посолите по вкусу.
- Разогрейте духовку до 180°C. В форму для запекания, смазанную маслом, выложите слой картофеля с луком.
- Залейте картофель подготовленной заливкой. Поставьте форму в духовку и запекайте около 40-45 минут, до золотистой корочки.
- Готовый пирог немного остудите, затем аккуратно выньте из формы и подавайте к столу.
Пробуйте, экспериментируйте с начинками и наслаждайтесь каждым кусочком!
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