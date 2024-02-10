Заливной пирог с картофелем на кефире: сытное блюдо для всей семьи на скорую руку

Заливной пирог с картофелем на кефире — отличный выбор для тех, кто ценит простоту и вкус домашней еды. Этот пирог можно подавать как в горячем, так и в холодном виде, он отлично сочетается с различными соусами и салатами.

Заливной пирог с картофелем на кефире — это простое, но невероятно вкусное блюдо, идеально подходящее для уютного семейного ужина. Благодаря сочетанию нежного картофеля и ароматной заливки на кефире, пирог получается сочным и аппетитным. Приготовление не требует особых кулинарных навыков и займет немного времени, сообщает 1000.menu.

Ингредиенты:

картофель — 4-5 средних клубня;

лук — 1 большая головка;

кефир — 250 мл;

яйца — 2 штуки;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

зелень (укроп, петрушка) — для добавления в начинку.

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Приготовление:

Картофель очистите и нарежьте тонкими слайсами или натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте. На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте картофель и обжаривайте все вместе около 5 минут. Посолите и поперчите по вкусу. В конце добавьте мелко нарезанную зелень. В глубокой миске взбейте яйца с кефиром. Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем, продолжая взбивать до получения однородного теста. Посолите по вкусу. Разогрейте духовку до 180°C. В форму для запекания, смазанную маслом, выложите слой картофеля с луком. Залейте картофель подготовленной заливкой. Поставьте форму в духовку и запекайте около 40-45 минут, до золотистой корочки. Готовый пирог немного остудите, затем аккуратно выньте из формы и подавайте к столу.

Пробуйте, экспериментируйте с начинками и наслаждайтесь каждым кусочком!

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