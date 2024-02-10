Чернично-яблочный зефир: рецепт изысканного и воздушного лакомства

Фруктово-ягодный зефир — это идеальный вариант для тех, кто ищет не только вкусный, но и полезный десерт. Этот зефир может стать отличным угощением для детей и взрослых, а также оригинальным подарком, сделанным своими руками.

Чернично-яблочный зефир — это легкий и ароматный десерт, который обязательно порадует любителей сладкого. Этот зефир не только вкусный, но и полезный, благодаря содержанию натуральных фруктов. Готовится он довольно просто, хотя и требует некоторой аккуратности и терпения. Попробуйте приготовить его дома, и вы получите отличный натуральный десерт без консервантов и красителей.

Ингредиенты:

яблоки — 2 штуки (лучше кисло-сладкие сорта);

черника — 150 г;

сахар — 150 г;

желатин — 10 г;

вода — 50 мл (для желатина);

лимонный сок — 1 столовая ложка;

ванильный сахар — 1 чайная ложка.

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Приготовление:

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками. Чернику тщательно промойте. Поместите фрукты в кастрюлю, добавьте немного воды (около 50 мл) и тушите на медленном огне до мягкости яблок. Затем измельчите смесь до однородного пюре с помощью блендера. Желатин залейте водой и оставьте на 10 минут для набухания. В фруктовое пюре добавьте сахар, ванильный сахар и лимонный сок, перемешайте и прогрейте, пока сахар полностью не растворится. Набухший желатин нагрейте на водяной бане до полного растворения (не доводя до кипения), затем влейте в фруктовую массу, тщательно перемешивая. Хорошо взбить. Масса должна получиться плотная, воздушная, должна хорошо держать форму. С помощью кондитерского шприца (мешка) выложить зефир на бумагу (разделочную доску, силиконовый коврик и т.д.). Оставьте в прохладном месте на несколько часов, лучше на ночь, для застывания. Готовый зефир при желании можно обвалять в сахарной пудре или кокосовой стружке.

Приготовление зефира дома позволит вам контролировать качество используемых продуктов и наслаждаться натуральным вкусом свежих фруктов.

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