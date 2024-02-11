Суп с булгуром и фрикадельками: простой рецепт ароматного и сытного блюда

Суп с фрикадельками отличается выразительным вкусом и ароматом, а булгур делает его особенно полезным и сытным. Подавайте его горячим, украсив свежей зеленью.

Суп с булгуром и фрикадельками — это питательное и ароматное блюдо, идеально подходящее для семейного обеда или ужина. Булгур добавляет супу особенную текстуру и пользу, а нежные фрикадельки делают его особенно сытным. Этот рецепт поможет вам приготовить замечательный и полезный суп, который понравится всем без исключения, пишет Say7.

Ингредиенты:

500 г мясного фарша (свинина, говядина или смешанный);

1 стакан булгура;

1 ларгая морковь;

1 средняя луковица;

2 литра воды или мясного бульона;

1 яйцо (для фарша);

соль, перец по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) для подачи;

специи по вкусу (например, чеснок порошок, паприка).

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Приготовление:

В глубокой миске смешайте мясной фарш с яйцом, солью и перцем. По желанию добавьте специи для дополнительного аромата. Тщательно перемешайте и сформируйте небольшие фрикадельки. Очистите и мелко нарежьте лук и морковь. Морковь можно натереть на крупной терке для более тонкого распределения по супу. В большую кастрюлю налейте воду или мясной бульон и доведите до кипения. Аккуратно добавьте фрикадельки и варите на среднем огне до их всплытия. В суп добавьте подготовленный лук и морковь. Варите на медленном огне до мягкости овощей. Помойте булгур под проточной водой и добавьте в суп. Варите еще около 15 минут, пока булгур не станет мягким. Посолите и поперчите суп по вкусу, добавьте измельченную зелень. Дайте супу настояться под закрытой крышкой 5-10 минут перед подачей.

Суп с булгуром и фрикадельками готов к подаче! Этот суп станет замечательным дополнением к вашему обеденному меню, радуя вас и ваших близких теплотой и уютом.

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