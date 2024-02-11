Куриная печень с грибами в сметанно-горчичном соусе: быстрый рецепт ароматного блюда

Куриная печень в нежном соусе — это блюдо, которое несомненно порадует вас и ваших близких своим изысканным вкусом. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают его отличным выбором для любого случая.

Куриная печень с грибами в сметанно-горчичном соусе — это прекрасный выбор для ужина или обеда, когда хочется разнообразить свой рацион чем-то особенным. Сочетание нежной куриной печени, ароматных грибов и пикантного соуса делает это блюдо по-настоящему уникальным, сообщает Say7.

Ингредиенты:

500 г куриной печени;

300 г шампиньонов (или любых других грибов);

1 средняя луковица;

2 столовые ложки горчицы;

200 мл сметаны;

соль, перец по вкусу;

2 столовые ложки растительного масла;

несколько веточек свежего тимьяна или петрушки для украшения.

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Приготовление:

Куриную печень тщательно промойте, очистите от пленок и прожилок. Нарежьте печень на небольшие кусочки. На сковороде разогрейте растительное масло. Выложите кусочки печени и обжарьте на среднем огне до полуготовности примерно 3-4 минуты с каждой стороны. После чего выложите печень на тарелку. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета, добавьте нарезанные грибы и обжаривайте до готовности грибов. Верните печень на сковороду к грибам, добавьте горчицу и сметану. Перемешайте и тушите на медленном огне под закрытой крышкой 5-7 минут. По вкусу добавьте соль и перец. Проверьте готовность печени — она должна быть мягкой, но не пересушенной. При необходимости добавьте немного воды или бульона, чтобы соус не был слишком густым. Перед подачей посыпьте блюдо свежими травами. Куриную печень с грибами в сметанно-горчичном соусе подавайте с гарниром по вашему выбору, например, с пюре или отварным рисом.

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