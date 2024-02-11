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Макароны с семгой и помидорами: быстрый и сытный ужин за несколько минут
Макароны с рыбой — это не только вкусно, но и полезно. Этот рецепт подойдет для любого случая, будь то повседневный ужин или торжественный обед.
Макароны с семгой и помидорами — идеальный выбор для быстрого, но изысканного обеда или ужина, сочетающий в себе нежность рыбы, аромат свежих томатов и насыщенность итальянских специй. Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и добавит в ваш рацион полезные жиры омега-3, сообщает Say7.
Ингредиенты:
- 300 г макарон (лучше использовать спагетти или феттучини);
- 200 г филе семги (свежей или слабосоленой);
- 2 средних помидора;
- 1 маленький пучок свежего базилика;
- 2 зубчика чеснока;
- 50 мл оливкового масла;
- соль, молотый черный перец — по вкусу;
- пармезан (по желанию) для подачи.
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Приготовление:
- Филе семги нарежьте небольшими кусочками. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Чеснок измельчите. Базилик мелко нарубите.
- В большой кастрюле доведите воду до кипения, посолите. Варите макароны согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. Слейте воду, немного оставив для соуса.
- На среднем огне разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде. Обжарьте чеснок до золотистого цвета. Добавьте кусочки семги, жарьте 2-3 минуты, затем добавьте помидоры. Тушите все вместе еще 5 минут. Посолите и поперчите по вкусу.
- Добавьте макароны в сковороду к семге и помидорам, аккуратно перемешайте на слабом огне, чтобы макароны равномерно покрылись соусом. Если соус слишком густой, добавьте немного воды от варки макарон.
- Перед подачей посыпьте блюдо нарубленным базиликом и, при желании, свеженатертым пармезаном.
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