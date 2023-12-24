Жульен с курицей и грибами: классический рецепт праздничной гарячей закуски

Жульен — горячая закуска, подаваемая в небольшом горшочке — кокотнице. Сегодня многие любят это блюдо, рецепт приготовления которого к нам пришел из Франции.

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Классический Жульен с курицей и грибами запекается в густом сметанном соусе. Сверху получается аппетитная сырная корочка. Это блюдо очень часто многие готовят на праздники, пишет 1000. Menu.

Ингредиенты

Основные продукты:

куриное филе — 250 г;

грибы шампиньоны — 250 г;

лук репчатый — 1 шт.;

твердый сыр — 100 г;

растительное масло — 2 столовые ложки;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Для соуса:

сливочное масло — 40 г;

молоко — 250 г;

сметана — 250 г;

мука пшеничная — 1 столовая ложка;

соль — по вкусу.

Указанное количество ингредиентов рассчитано на приготовление четырех порций.

Приготовление

Шаг 1. Отварите курицу около 30 минут (в зависимости от размера куска). Затем огонь выключите и оставьте мясо остывать прямо в бульоне.

Шаг 2. Лук очистите и нарежьте кубиками. Грибы промойте под прохладной водой и хорошо обсушите, нарежьте на тонкие пластины.

Шаг 3. Разогрейте на среднем огне сковороду, налейте растительное масло. Обжарьте лук пару минут, помешивая, до прозрачности. Затем выложите к луку шампиньоны. Посолите и поперчите. Жарьте грибы до выпаривания воды и румяного цвета.

Шаг 4. Включите духовку на 180 градусов. Далее готовим соус. Молоко подогрейте до горячего состояния. Возьмите сотейник с толстым дном. Всыпьте в него муку и слегка обжарьте ее, постоянно помешивая. Положите к муке сливочное масло. Быстро помешивая венчиком, перемешайте муку с маслом до однородности. Затем, также при активном размешивании, влейте в сотейник молоко. Соус должен быть однородным, без комочков. Доведите массу до кипения, он немного загустеет. Остудите соус и добавьте в него сметану, посолите, поперчите и все хорошо перемешайте. Густой соус можно разбавить молоком, так как он должен быть текучим. Если в соусе остались комочки, можно массу взбить бленедером.

Шаг 5. Сыр нужно натереть на крупной терке. В небольшие формочки (кокотницы) разложите нарезанную кубиками курицу, грибы с луком, оставив сверху немного места. Залейте все соусом, посыпьте тертым сыром.

Шаг 6. Запекайте "Жульен" в духовке, предварительно разогретой до 180°С, 15-20 минут. Сыр должен слегка зарумяниться. Подавайте блюдо горячим.

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