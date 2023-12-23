Согревающий немецкий зимний суп: Пихельштайнер или рагу Бисмарка
Густой, горячий, сытный и очень вкусный немецкий суп Пихельштайнер — это лучшее решение для обеда или ужина в зимние холода.
В разных странах мира есть свои любимые рецепты супов и похлебок, и сегодня мы представляем вам густой и сытный немецкий пихельштайнер, второе название которого – рагу Бисмарка, который разнообразит ваше меню холодными зимними вечерами. Рецептом супа поделился женский портал Ivona.
Этот суп входит в золотую коллекцию 100 самых известных рецептов мира. Уже более 130 лет в честь этого супа в немецком городе Регене проводится ежегодный фестиваль на открытом воздухе, сопровождающийся ночными катаниями на лодках, костюмированным шествием, пестрой ярмаркой и фейерверком.
Ингредиенты
- мясо (свинина, говядина, курятина или телятина) — 600 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- картофель — 750 г;
- корневой сельдерей — 200 г;
- морковь — 3 шт.;
- лук-порей — 1 стебель;
- соль — по вкусу;
- порошок сладкой паприки — по вкусу;
- петрушка — 1 пучок;
- мясной бульон или кипяток.
Приготовление
Подготовка Ингредиентов:
- Нарежьте мясо на кусочки.
- Лук нарежьте мелким кубиком.
- Очистите картофель, сельдерей и морковь. Нарежьте картофель кубиками, морковь — толстыми кружками.
- Лук-порей порежьте тонкими кольцами.
- Порубите петрушку.
Приготовление Супа:
- Поочередно положите мясо, картофель и остальные овощи в кастрюлю.
- Залейте горячим мясным бульоном или просто водой так, чтобы покрыть верхний слой ингредиентов.
- Посолите и добавьте порошок сладкой паприки.
- Варите под крышкой на слабом огне около полутора часов.
Готовый суп разлейте по тарелкам, добавьте рубленую петрушку и подавайте горячим.
Напомним, рецепты лучших зимних супов: ирландского Чаудера и турецкого крем-супа с красной чечевицей. Классический ирландский Чаудер готовится с рыбой, а для турецкого супа с красной чечевицей понадобятся пряные травы и лимон.
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