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Согревающий немецкий зимний суп: Пихельштайнер или рагу Бисмарка

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Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Суп Пихельштайнер или рагу Бисмарка

Густой, горячий, сытный и очень вкусный немецкий суп Пихельштайнер — это лучшее решение для обеда или ужина в зимние холода.

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В разных странах мира есть свои любимые рецепты супов и похлебок, и сегодня мы представляем вам густой и сытный немецкий пихельштайнер, второе название которого – рагу Бисмарка, который разнообразит ваше меню холодными зимними вечерами. Рецептом супа поделился женский портал Ivona.

Этот суп входит в золотую коллекцию 100 самых известных рецептов мира. Уже более 130 лет в честь этого супа в немецком городе Регене проводится ежегодный фестиваль на открытом воздухе, сопровождающийся ночными катаниями на лодках, костюмированным шествием, пестрой ярмаркой и фейерверком.

Ингредиенты

  • мясо (свинина, говядина, курятина или телятина) — 600 г;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • картофель — 750 г;
  • корневой сельдерей — 200 г;
  • морковь — 3 шт.;
  • лук-порей — 1 стебель;
  • соль — по вкусу;
  • порошок сладкой паприки — по вкусу;
  • петрушка — 1 пучок;
  • мясной бульон или кипяток.

Приготовление

Подготовка Ингредиентов:

  1. Нарежьте мясо на кусочки.
  2. Лук нарежьте мелким кубиком.
  3. Очистите картофель, сельдерей и морковь. Нарежьте картофель кубиками, морковь — толстыми кружками.
  4. Лук-порей порежьте тонкими кольцами.
  5. Порубите петрушку.

Приготовление Супа:

  1. Поочередно положите мясо, картофель и остальные овощи в кастрюлю.
  2. Залейте горячим мясным бульоном или просто водой так, чтобы покрыть верхний слой ингредиентов.
  3. Посолите и добавьте порошок сладкой паприки.
  4. Варите под крышкой на слабом огне около полутора часов.
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Суп Пихельштайнер или рагу Бисмарка

Готовый суп разлейте по тарелкам, добавьте рубленую петрушку и подавайте горячим.

Напомним, рецепты лучших зимних супов: ирландского Чаудера и турецкого крем-супа с красной чечевицей. Классический ирландский Чаудер готовится с рыбой, а для турецкого супа с красной чечевицей понадобятся пряные травы и лимон.

Ранее Фокус писал, как приготовить изысканный биск с креветками: согревающий и душевный зимний суп. Этот насыщенный суп имеет очень богатый вкус морепродуктов, а сливки дают ему нежную кремовую консистенцию.