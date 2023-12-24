Рулетики из огурца с сыром и красной рыбой: рецепт праздничной закуски

Закусочные рулетики из огурца — вкусное и простое блюдо, которое можно очень быстро приготовить на любой праздник.

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Рулетики из огурца с творожным сыром и красной рыбой — вкуснейшая закуска, которую можно приготовить за 15 минут. Такое блюдо украсит любой праздничный стол, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления восьми порций понадобятся:

свежие огурцы — 2 шт.;

красная рыба (малосольная или копченая) — 100 г;

сливочный сыр — 100 г;

помидоры черри — несколько штук для украшения;

зелень петрушки или укропа — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Рыбу мелко порежьте кубиками. Зелень хорошо промойте и высушите бумажным полотенцем. Мелко нарежьте.

Шаг 2. В мисочку положите нарезанные зелень, рыбу и добавьте сыр. Сыр подойдет любой: творожный, фета, брынза, сливочный, маскарпоне.

Шаг 3. Огурец помойте, обсушите, нарежьте длинными тонкими полосками. Из одного огурца может получиться около 20 полосок.

Шаг 4. Разложите полоску из огурца во всю длину на доску. На самый ее край положите чайную ложку начинки. Аккуратно сверните в рулетик.

Шаг 5. Помидоры черри разрежьте на половинки. Проткните каждую половинку помидорины зубочисткой и закрепите ею рулетик, разложите на блюдо, украсьте свежей зеленью. Помидоры выбирайте плотные, чтобы не испортить внешний вид блюда.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат с крабовыми палочками, помидорами и перцем.