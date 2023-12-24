Дайвер дружит с огромной тигровой акулой более двух десятилетий (видео)

По словам Джима Абернети, эта дружба — одна из лучших вещей, которая со ним случилась. Акула узнает аквалангиста, даже если он меняет снаряжение.

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Джим Абернети из Флориды утверждает, что уже почти 23 года дружит с 15-футовой (15 футов = 4,57 м — ред.) акулой по имени Эмма. Он описывает ее как "игривую собаку", а не опасного хищника, сообщает The Sun.

Каждый раз, когда Джим заходит в воду, она подплывает к нему и трется головой в знак привязанности. Это не то поведение, которое большинство людей ожидают от огромной тигровой акулы, которая может легко разорвать человека на части.

"Что делает Эмму такой особенной, так это то, что она действительно большая, она огромная. Ты смотришь на нее так, будто это, возможно, последнее, что ты делаешь в жизни. Но, находясь в воде некоторое время, начинаешь понимать, что она любящая и ласковая. Это не безмозглые монстры-людоеды, а разумные существа, такие же, как кошки и собаки. Плавать с Эммой — это все равно, что кататься по траве со своим ретривером, это очень весело", — поделился мужчина.

Как они подружились

Джим Абернети нырял в районе Тайгер-Бич в 2001 году, когда впервые заметил гигантскую тигровую акулу, кружившую в нескольких футах от него. В конце концов она подплыла к нему. Джим увидел, что акула ранена. Рискуя, ему удалось вытащить рыболовный крючок из ее пасти. С тех пор Абернати несколько раз спасал хищницу: вынимал крючки из Эммы. Так они стали лучшими друзьями.

Эмма приближалась к Джиму каждый раз, когда он нырял в ее районе. Акула могла узнать его, даже если он менял снаряжение для дайвинга. Со временем она выучила сигналы его рук – приглашение потереть ей голову. Как утверждает Абернети, огромная рыба начала вести себя как "игривая собака, которая любит, когда ее гладят".

"Иметь связь, которая длится все время, пока вы находитесь в воде, это так трогательно и так впечатляюще. Одна из лучших вещей, которые со мной случились, — это открытие нежной стороны акул", — заявил дайвер.

Напомним, 19 декабря сообщалось, что двое парней похитили младенца Иисуса и требовали выкуп в TikTok. Размеренную и спокойную жизнь испанского города нарушило дерзкое рождественское ограбление.