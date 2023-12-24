Лаваш с грибами и сыром в духовке: рецепт простой закуски

Это блюдо под силу приготовить даже начинающей хозяйке. Готовится рулет очень просто и быстро, а получается вкусно и красиво. Такое блюдо можно приготовить на новогодний стол.

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Такая закуска не оставит никого равнодушным. Лаваш с грибами и сыром в духовке делается из самых простых и доступных продуктов. В горячем виде это блюдо будет похоже на "Жульен", пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления шести порций понадобится:

1 тонкий лист лаваша;

250 г шампиньонов;

150 г твердого сыра;

3 яйца;

50 г майонеза;

2 столовые ложки растительного масла;

20 г укропа;

черный молотый перец по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Грибы вымойте, обсушите бумажными полотенцами и мелко нарежьте.

Шаг 2. На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте грибы до готовности.

Шаг 3. Твердый сыр натрите на средней терке. Укроп вымойте, обсушите и мелко нарежьте.

Шаг 4. Яйца отварите вкрутую, остудите, отделите белки от желтков и мелко нарежьте раздельно.

Шаг 5. Расстелите лист лаваша и промажьте майонезом. В середину выложите слоями жареные шампиньоны, желтки, затем белки. Накройте начинку правой частью лаваша. Сверху промажьте майонезом, посыпьте сыром и укропом.

Шаг 6. Накройте слой сыра и зелени левой частью лаваша и также промажьте майонезом.

Шаг 7. Сверните лаваш рулетом и отправьте в разогретую до 180°С духовку на 10-15 минут или до появления румяной корочки. Готовый рулет нарежьте на части. Его можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.

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