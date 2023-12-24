Салат с курицей, ананасами, шампиньонами и сыром: рецепт праздничного блюда

Салат с ананасом и курицей — это блюдо, которое многие хозяйки подают на Новый год или Рождество. Он легок в приготовлении при этом очень вкусный и ароматный.

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Сочный, яркий салат будет достойно смотреться на вашем праздничном столе. Салат из куриного мяса, грибов и сыра понравится многим. Спелый ананас добавит блюду пикантности, сообщает 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления шести порций понадобятся следующие продукты:

куриное филе — 230г;

грибы шампиньоны — 230г;

твердый сыр — 100 г;

свежий ананас — 200 г;

яйца — 4 шт. (большие);

лук репчатый — 1 средняя луковица;

лук зеленый — 3-4 пера (для украшения);

растительное мало — 3 столовые ложки;

грецкие орехи — 30 г измельченных и для украшения 18 целых половинок;

майонез — 4 столовые ложки;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Отварите куриное филе, добавив в воду несколько горошин перца, небольшую луковицу, лавровый лист, около 35 минут. Оставьте остывать мясо прямо в бульоне.

Шаг 2. Шампиньоны промойте, обсушите, разрежьте на две части, затем — ломтиками. Лук очистите и нарежьте также, как и грибы. Вареное куриное филе и яйца нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 3. Лук обжарьте на сковороде с растительным маслом, добавьте грибы. Жарьте грибы с луком до готовности, чтобы испарилась вся жидкости. В конце посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 4. Ананас очистите, мякоть мелко нарежьте, откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Шаг 5. Сыр и яйца натрите на мелкой терке, добавьте несколько ложек майонеза и перемешайте.

Шаг 6. К куриному филе добавьте измельченные грецкие орехи. Заправьте майонезом, поперчите и перемешайте.

Шаг 7. На дно желательно овального блюда выкладываем первый слой из жареных грибов так, чтобы создавалась форма ананаса. Далее — куриное филе, кусочки ананаса. Сверху и по бокам покрываем яично-сырной смесью.

Шаг 8. Посыпаем измельченными орехами. Украшаем салат половинками грецких орехов, втыкаем перья зеленого лука, создавая образ ананаса.

Вы также можете приготовить салат "Столичный" с курицей и консервированным горошком.