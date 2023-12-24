Всего на 90 секунд: студенты подали в суд за то, что экзамен закончился раньше срока

Во время ежегодного события принимаются различные меры, чтобы помочь студентам сосредоточиться на экзамене, например, закрывается национальное воздушное пространство.

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Группа южнокорейских студентов подала в суд потому, что вступительный экзамен в университет закончился на 90 секунд раньше срока, сообщает Yonhap.

Молодые люди требуют возмещения ущерба в размере 20 миллионов вон (15 400 долларов США) каждому. По словам их адвокатов, ошибка повлияла на другие экзамены студентов.

Вступительный экзамен в университет, известный как "Сунин", представляет собой восьмичасовой тест-марафон, в ходе которого студенты должны сдать несколько предметов. Это один из самых сложных экзаменов в мире и ставки здесь чрезвычайно высоки.

От него зависит не только поступление в колледж и трудоустройство, но даже будущие отношения. Во время этого ежегодного события принимаются различные меры, чтобы помочь студентам сосредоточиться на экзамене, например, закрывается национальное воздушное пространство и откладывается открытие фондового рынка.

По меньшей мере 39 участников экзамена подали иск, утверждая, что в одном из центров тестирования в Сеуле звонок прозвенел раньше времени во время первой части экзамена — теста по корейскому языку.

Некоторые кандидаты якобы сразу же выразили протест, но преподаватели все равно приняли их ответы. Учителя признали свои ошибки перед началом следующего этапа и разрешили только отметить пустые места в бланках, но не менять уже готовые ответы.

По данным журналистов, студенты были настолько расстроены, что не могли сосредоточиться далее. Некоторые их них отказались от экзамена и ушли домой. В юридической фирме заявили, что органы образования не принесли никаких извинений или объяснений и не приняли мер для предотвращения повторения подобных инцидентов, хотя с момента происшествия прошло более месяца.

Юристы сообщили, что учитель, ответственный за звонок, использовал частное устройство вместо государственных часов.

Напомним, 28 ноября сообщалось, что по мнению ученых, высшее образование связано с повышенным риском депрессии и тревоги по сравнению с их сверстниками, которые не получают образование.