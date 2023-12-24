Рулет из куриного филе с болгарским перцем и омлетом: рецепт праздничной закуски
Блюдо очень легко приготовить. Куриный рулет можно подать на любой праздничный стол. В разрезе, благодаря красному перцу, он очень эффектно выглядит.
Элегантный вариант закуски с нежным и тонким вкусом. Вкусный куриный рулет с омлетом и ярким сладким перцем станет отличной альтернативой магазинным колбасам и мясным изделиям, пишет 1000.menu.
Ингредиенты
Для приготовления восьми порций понадобятся следующие продукты:
- 1 чайная ложка майонеза;
- 100 г красного болгарского перца;
- 4 яйца;
- 800 г куриного филе;
- соль и черный молотый перец по вкусу;
- 30 г укропа.
Приготовление
Шаг 1. Куриное филе аккуратно через пищевую пленку отбить,немного посолить.
Шаг 2. Яйца взбить с майонезом и пожарить омлет ,болгарский перец порезать тонкой соломкой, укроп измельчить.
Шаг 3. На отбитое филе выложить остывший омлет, болгарский перец. Сверху все посыпьте измельченным укропом, посолите и поперчите.
Шаг 4. Свернуть мясо с начинкой в рулет. Затем завернуть рулет в пищевую пленку и завязать по бокам узлами, чтобы не попадал воздух.
Шаг 5. Рулет в пленке положить в кипящую подсоленную воду и варить приблизительно 25-30 минут. Не снимая пленки, остудить под тяжелым прессом и поставить куриный рулет в холодильник на несколько часов.
Перед подачей снять пленку, порезать рулет и выложить на блюдо. Можно сделать ассорти, добавив мясную нарезку, а можно подавать отдельно, как самостоятельное блюдо.
Ранее Фокус писал, как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками без майонеза. В этом же рецепте для начинки используются два вида сыра. Такое блюдо можно подать на праздничный стол.