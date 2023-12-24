Рулет из куриного филе с болгарским перцем и омлетом: рецепт праздничной закуски

Блюдо очень легко приготовить. Куриный рулет можно подать на любой праздничный стол. В разрезе, благодаря красному перцу, он очень эффектно выглядит.

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Элегантный вариант закуски с нежным и тонким вкусом. Вкусный куриный рулет с омлетом и ярким сладким перцем станет отличной альтернативой магазинным колбасам и мясным изделиям, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления восьми порций понадобятся следующие продукты:

1 чайная ложка майонеза;

100 г красного болгарского перца;

4 яйца;

800 г куриного филе;

соль и черный молотый перец по вкусу;

30 г укропа.

Приготовление

Шаг 1. Куриное филе аккуратно через пищевую пленку отбить,немного посолить.

Шаг 2. Яйца взбить с майонезом и пожарить омлет ,болгарский перец порезать тонкой соломкой, укроп измельчить.

Шаг 3. На отбитое филе выложить остывший омлет, болгарский перец. Сверху все посыпьте измельченным укропом, посолите и поперчите.

Шаг 4. Свернуть мясо с начинкой в рулет. Затем завернуть рулет в пищевую пленку и завязать по бокам узлами, чтобы не попадал воздух.

Шаг 5. Рулет в пленке положить в кипящую подсоленную воду и варить приблизительно 25-30 минут. Не снимая пленки, остудить под тяжелым прессом и поставить куриный рулет в холодильник на несколько часов.

Перед подачей снять пленку, порезать рулет и выложить на блюдо. Можно сделать ассорти, добавив мясную нарезку, а можно подавать отдельно, как самостоятельное блюдо.

Ранее Фокус писал, как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками без майонеза. В этом же рецепте для начинки используются два вида сыра. Такое блюдо можно подать на праздничный стол.